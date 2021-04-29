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Прокуратура Бурятии помогла в назначении выплат ребёнку

Прокуратура Бурятии помогла в назначении выплат ребёнку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В ситуации просила разобраться его мать

Жительница Кяхтинского района Бурятии ранее проживала с мужчиной в гражданском браке, затем переехала от сожителя на постоянное место жительства в другой населённый пункт. У пары родился ребёнок, но в свидетельство о рождении сведения об отце не были внесены. Позднее отец ребёнка скончался, а у несовершеннолетнего отсутствовало право на получение пенсии по потере кормильца.

Женщина обратилась в прокуратуру. В своём обращении она просила установить факт признания отцовства для последующего оформления указанной выплаты. В ходе проверки это обстоятельство подтверждено объяснениями родственников, соседей и коллег обратившейся.

- По заявлению прокурора района, направленного в интересах несовершеннолетнего, Кяхтинский районный суд установил факт признания отцовства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

После вступления решения суда в законную силу женщина сможет претендовать на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца для ребёнка.
прокуратура
 
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