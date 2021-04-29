Расследуется уголовное дело
Следственным отделом по городу Ангарск СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
По версии следствия, 21 апреля в квартиру одного из домов города Ангарска по вызову прибыла бригада медиков для оказания медицинской помощи мужчине. Грубо нарушая общественный порядок, двое хозяев квартиры нанесли телесные повреждения врачам ОГАУЗ «Ангарская станция скорой медицинской помощи».
- В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе областного Следкома.
Расследование уголовного дела продолжается.
Двое ангарчан напали на бригаду «скорой»
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