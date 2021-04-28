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За сутки 13 забайкальцев вылечились от коронавируса

За сутки 13 забайкальцев вылечились от коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
За весь период скончался 821 человек

По данным на 28 апреля, в Забайкальском крае за сутки выявили 28 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 42 275 человек.

Число победивших инфекцию за весь период регистрации болезни составило 40 772 человек, за сутки выздоровели 13 забайкальцев.

Региональный оперштаб отмечает, что в период пандемии болезнь унесла жизни 821 забайкальца. В моногоспиталях Забайкалья 35 человек находятся в тяжёлом состоянии, 15 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщает пресс-служба правительства края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 28 апреля зарегистрировано 37 117 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 26 больных. 

коронавирус
 
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