Также они выиграли пять наград в первенстве страны
Спортсмены Иркутской области завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт», которые с 19 по 25 апреля проводились в Красноярске. В турнире приняли участие около 750 человек из 56 регионов страны.
Сборную команду представляли спортсмены из Иркутска, Ангарска, Зимы, Вихоревки, Усть-Илимска. На чемпионате России серебряную медаль в весовой категории 52 кг выиграла иркутянка Кристина Сидоренко, бронзовую награду в весе свыше 91 кг взял иркутский боец Владимир Назаров.
На первенстве России в весовой категории 54 кг победу одержал Артём Хикматулин из Вихоревки, проведя пять победных боёв. Серебряными призёрами стали иркутские спортсмены Алёна Телятьева (65 кг) и Егор Бутаков (75 кг). Бронзовые награды получили Александр Овчинников из Иркутска (54 кг) и Эрик Дзоблаев из Вихоревки (57 кг).
По итогам турнира спортсмены выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Артём Хикматулин, Алёна Телятьева и Егор Бутаков получили право участвовать в первенстве Европы по кикбоксингу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские кикбоксёры завоевали две медали чемпионата России
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