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В Улан-Удэ развернётся ярмарка «Наш Сад-Огород»

В Улан-Удэ развернётся ярмарка «Наш Сад-Огород»
Общество,  Фото:pixabay.com
Рассаду и саженцы будут продавать в ТК «Крестьянский» и ТЦ «Стимул»

В столице Бурятии с 1 по 2 мая пройдёт традиционная республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Наш сад-огород». Мероприятие, приуроченное к открытию дачного сезона, состоится на торговых площадках Улан-Удэ: ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108) и ТЦ «Стимул» (ул. Иволгинская, 13а).

На ярмарке будут реализованы саженцы, рассада, семена овощей, семенной и продовольственный картофель, удобрения, биодобавки, микропрепараты, сопутствующие товары.

Заведующая ТК «Крестьянский» рассказала, что новинкой этого года станет открытие специализированного рынка для садоводов.
- Мы создали базовую площадку для торговли саженцами и рассадой. Территория в 50 кв. м. рассчитана на 35 машино-мест, асфальтирована и огорожена, - поделилась Марина Орлова.

Также 1 мая в 12:00 на площадке ТК «Крестьянский» будет проведён мастер-класс старшим научным сотрудником, кандидатом сельскохозяйственных наук, заведующей лабораторией селекции и интродукции ягодных и плодовых культур Бурятского НИИСХ Надеждой Гусевой на тему: «Посадка плодово-ягодных растений».

- Ярмарка «Наш сад-огород» даст старт ярмаркам выходного дня по продаже рассады овощных и цветочных культур, саженцев, которые будут продолжены в течение мая на площадках города, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

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Улан-Удэ Бурятия ярмарка огородничество садоводство
 
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