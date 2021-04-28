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С улиц Улан-Удэ вывезли рекордное количество мусора

С улиц Улан-Удэ вывезли рекордное количество мусора
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В уборках участвовали 65 тысяч горожан

С 29 марта по 24 апреля на полигон ТБО вывезено 12,7 тысячи кубометров мусора. Из них 2 тысячи кубометров по талонам и 3,2 тысячи кубометров по муниципальному заданию МБУ «Комбинат по благоустройству». Остальные 7,4 тысячи кубометров привезли улан-удэнцы и организации. В аналогичном периоде 2019 года на полигон было вывезено 9,7 тысячи кубометров мусора, сообщили в комитете городского хозяйства.

На месячнике чистоты совместными усилиями было ликвидировано 205 несанкционированных свалок и мусорных навалов. Проведено 388 экологических акций и субботников, в которых участвовало 65 тысяч горожан, количество участников – на 10 тысяч жителей больше по сравнению с месячников 2019 года. На своих и прилегающих территориях уборку выполнили 1871 организация всех форм собственности.

Не обошлось и без предупреждений. Во время месячника выдано более 2 тысяч уведомлений об уборке территории.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил: «В прошлом году из-за локдауна у нас не было возможности объединиться и сделать наш город чище. За месяц к генеральной уборке города подключилось почти 65 тысяч жителей. Общими усилиями привели в порядок свыше 300 улиц города и две с половиной тысячи дворовых территорий. Теперь наша задача – сохранить этот порядок. Нужно помнить, что чистый город – это заслуга, в том числе, каждого жителя». 
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