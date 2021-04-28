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В доме-интернате в Бурятии нашли крупу без документов

В доме-интернате в Бурятии нашли крупу без документов
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Возбуждено административное дело

Во время проверки в Кяхтинском доме-интернате специалист Россельхознадзора выявил нарушение. В учреждении хранилось 20 кг пшеничной крупы без документов, удостоверяющих качество и безопасность. Кроме того, нарушен режим хранения круп.

Возбуждено административное дело, выдано предписание, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Усть-Баргузинском детском саду «Солнышко» специалисты Россельхознадзора также выявили аналогичное нарушение. На три крупы учреждение не представило документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов. 

Россельхознадзор
 
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