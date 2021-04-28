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Новые треки рэпера из Бурятии прозвучат в российском сериале

Новые треки рэпера из Бурятии прозвучат в российском сериале
Общество, 
Рэпер Everthe8 покоряет новые высоты

Треки рэпера из Бурятии Тимура Бубеева, более известного как Everthe8, прозвучат в российском сериале «Happy End» (18+). Об этом сообщил сам исполнитель в соцсети.

- Мои новые треки в сериале про webcam «Happy End». Скоро мы их выпустим, а пока зацените режиссёрский дебют моего товарища, - написал он в Instagram.

Показ сериала стартовал 1 апреля на платформе more.tv.

- Попасть в мир Webcam просто: достаточно нажать кнопку REC. в своем мобильном и начать снимать. С такого видео и начинается карьера 19-летних Леры и Влада, которые в поисках лучшей жизни и легких денег приходят к неожиданному решению — вебкам. Они совсем не подходят друг другу, их характеры противоположны, а ценности не совпадают: Лера — безрассудная оторва, которая легко идет по головам, Влад — замкнутый умник, готовый на все ради подруги. Но странным образом они дополняют друг друга, и, вместе преодолевая препятствия на пути к успеху, взрослеют и становятся все ближе, - говорится в анонсе к ленте.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на YouTube-канале певицы Manizha вышел совместный клип с Тимуром Бубеевым

«Как круто зачитал Everthe8 (Тимур Бубеев) мой земляк из Улан-Удэ. Тимур, ты очень крут», «Творческого процветания и бесконечного вдохновения», «Тимур Еverthe8 + Манижа= стиль», - писали тогда подписчики.
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