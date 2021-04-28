В Чите проведут фестиваль по тэг-регби

В соревнованиях примут участие команды пяти районов и столицы Забайкалья



В рамках региональной спартакиады среди детей «От массовости к мастерству» в Чите с 29 по 30 апреля пройдёт фестиваль по тэг-регби. Торжественное открытие соревнований состоится 29 апреля в 11:00 на стадионе «Юность».



- Тэг-регби представляет собой разновидность классического регби с упрощёнными правилами и наличием дополнительного инвентаря в виде двух ленточек, которые и называются «тэгами». В тэг-регби играют в основном начинающие, дети и подростки, так как он более безопасный. В настоящее время тэг-регби активно развивается в нашей стране, множество школ внедряют в свои программы эту игру, проводятся множество турниров, в том числе Президентские игры, - рассказал президент федерации регби Забайкальского края, главный судья фестиваля Александр Сетов.



В состязаниях примут участие девять команд из Шилкинского, Тунгокоченского, Могойтуйского, Дульдургинского, Балейского районов и города Чита. Состав команды – восемь школьников 2005-2006 годов рождения. Одновременно на поле могут находиться три мальчика и две девочки. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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