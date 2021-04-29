В Улан-Удэ определят чемпиона по ловле удочкой

В окрестностях столицы Бурятии пройдут соревнования рыболовов



23 мая в Бурятии состоится чемпионат города Улан-Удэ «Ловля поплавочной удочкой». Соревнования проведут на акватории карьера в микрорайоне Бурвод, в районе ДНТ «Современник», зона проведения будет ограничена специальными обозначениями.



К участию в чемпионате допускаются все желающие. Ограничение по количеству участников – не более 20 человек. Соревнования проводятся в личном зачёте в два тура продолжительностью 3 часа. Ловля рыбы проводится одной удочкой. Длина удилищ ограничивается в следующих пределах: до 11,5 метров для категорий «Девушки, юноши» и «Женщины»; до 13 метров для категории «Мужчины».



Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку до 21 мая включительно. Контрольная регистрация участников осуществляется непосредственно перед стартом.



Регламент проведения соревнований



6:00-7:00 - Сбор и регистрация участников.

7:00-7:30 - Жеребьёвка участников.

7:35 - Построение, приветствие участников.

8:00 - Сигнал «Вход в сектор».

8:25 - Сигнал «5 минут до начала проверки прикормки».

8:30 - Сигнал «Начало проверки прикормки и насадки».

8:50 - Сигнал «Начало прикармливания».

9:00 - Сигнал «Старт» – начало ловли.

12:25 – Сигнал «До финиша осталось 5 минут».

12:30 - Сигнал «Финиш». Взвешивание первого тура.

15:00 - Сигнал «Вход в сектор».

15:25 - Сигнал «5 минут до начала проверки прикормки».

15:30 - Сигнал «Начало проверки прикормки и насадки».

15:55 - Сигнал «Начало прикармливания».

16:00 - Сигнал «Старт» – начало ловли.

18:55 - Сигнал «До финиша осталось 5 минут».

19:00 - Сигнал «Финиш». Взвешивание второго тура.



Результаты спортсменов определяются путём взвешивания их уловов. Призёры, а также рыболов, поймавший самую большую рыбу, награждаются грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением. Каждому участнику соревнований вручается памятный значок и наклейка с символикой турнира. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта Бурятии.



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