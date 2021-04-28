В Улан-Удэ появился новый стадион около школы №38

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Заниматься на новой площадке смогут и школьники, и жители Железнодорожного района



На новой спортивной площадке оборудовано футбольное поле с беговыми дорожками, яма для прыжков в длину. Здесь будут проводить уроки физкультуры, сдавать нормативы ГТО и т.д. В рамках развития инфраструктуры в школе на капитальный ремонт стадиона было предусмотрено более 8 млн рублей. Договор был заключен с подрядной компанией «Энергострой». К строительству подрядчики приступили прошлым летом.



Теперь заниматься на новой площадке смогут и школьники, и жители Железнодорожного района, отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



– Здорово, что открытие стадиона совпало с наступлением тёплых дней. Все наши детишки смогут здесь на открытом воздухе играть, отдыхать и заниматься спортом. Я смотрю на это футбольное поле и по-хорошему завидую. У нас в детстве такого не было. Мы играли на песке и разбивали коленки и локти. А у вас есть замечательная возможность заниматься на спортивной площадке, которую возвели по самым современным требованиям. Пусть здесь растут спортивные, здоровые ребята, наши будущие чемпионы, – сказал мэр.



Старый стадион за годы эксплуатации сильно износился.



– Сегодня у нас долгожданный праздник. Мы открываем свой школьный стадион по новым требованиям и стандартам. Даже природа радуется. Яркое солнце и синее небо. Хочу поблагодарить за реализованный проект депутата Народного Хурала Бурятии Михаила Гергенова, мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, администрацию города, района, комитет по образованию и наших строителей, – сообщила директор школы Валентина Турунхаева.



Новый стадион открылся очень кстати. Школа с 2016 года в рамках проекта «Школа – территория здоровья» внедряет элементы здоровьесберегающей методики В.Ф. Базарного. Также с 2019 г. учебное заведение является республиканской пилотной площадкой по реализации проекта «Здоровье детей – здоровая нация» совместно с ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» и школами Бичурского района Бурятии.



Улан-удэнская школа №38 является социокультурным центром мкр. Кирзавод и Верхняя Берёзовка. Дети учатся в трёх корпусах: корпус 1 – ул. Шаляпина, д. 14а; корпус 2 - ул. Богданова, д. 2а; корпус 3 - ул. Моховая, д. 1а. Сейчас в учреждении обучаются 643 учащихся и 132 воспитанника дошкольной группы. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



