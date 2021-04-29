Соревнования проведут среди мужчин и женщин 1981-2002 годов рождения
С 20 по 22 мая в Бурятии пройдёт чемпионат республики по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет. Соревнования посвящены памяти десятикратного чемпиона РБ профессора В.А. Шабаева.
К участию в турнире допускаются мужчины и женщины 1981-2002 годов рождения с подготовкой не ниже 2 разряда. Чемпионат проводится в весовых категориях у мужчин: до 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг; у женщин: до 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, свыше 81 кг. Соревнования состоятся в зале бокса Бурятской сельхозакадемии.
Программа турнира
20 мая
8:00-10:00 – Взвешивание участников.
10:30-12:00 – Жеребьёвка.
14:00 – Начало предварительных боёв
16:00 – Открытие чемпионата РБ.
16:30 – Продолжение предварительных боёв.
21 мая
8:00-9:00 – Взвешивание участников.
14:00 – Начало полуфинальных боёв.
22 мая
8:00-8:30 – Взвешивание участников.
17:00 – Финальные бои. Закрытие чемпионата.
Победители и призёры в личном первенстве награждаются денежными призами, медалями и кубками. Учреждены призы в номинациях: «Лучший боксёр», «За волю к победе», «За лучший бой», «Лучший тренер» и «Лучший судья». Об этом сообщает федерация бокса РБ.
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по боксу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 29.04.2021
Соревнования проведут среди мужчин и женщин 1981-2002 годов рождения
Общество, 29.04.2021
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
На мероприятие приглашаются любители активного отдыха и здорового образа жизни
Участниками конкурса станут дети от 6 до 18 лет
Патриотическая акция в соцсетях продлится до 9 мая включительно
Информационный и визит-центры начнут работу с 1 мая
Девочек назвали Анной и Ариной
Впервые в конкурсе примут участие юноши
Жителям столицы Бурятии предлагают украсить свои окна и написать слова благодарности ветеранам
Акция пройдёт в Кабанском районе Бурятии и Ольхонском районе Иркутской области
Поздравления будут вручены ветеранам на праздничных мероприятиях
В соревнованиях примут участие команды пяти районов и столицы Забайкалья
Победителем «Театральной долины» стал Барагханский народный театр
Зарплата сотрудников образовательных учреждений будет сохранена
Кяхтинские мотогонщики завоевали три призовых места