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Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по боксу

Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по боксу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования проведут среди мужчин и женщин 1981-2002 годов рождения

С 20 по 22 мая в Бурятии пройдёт чемпионат республики по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет. Соревнования посвящены памяти десятикратного чемпиона РБ профессора В.А. Шабаева.

К участию в турнире допускаются мужчины и женщины 1981-2002 годов рождения с подготовкой не ниже 2 разряда. Чемпионат проводится в весовых категориях у мужчин: до 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг; у женщин: до 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, свыше 81 кг. Соревнования состоятся в зале бокса Бурятской сельхозакадемии.

Программа турнира

20 мая
8:00-10:00 – Взвешивание участников.
10:30-12:00 – Жеребьёвка.
14:00 – Начало предварительных боёв
16:00 – Открытие чемпионата РБ.
16:30 – Продолжение предварительных боёв.

21 мая
8:00-9:00 – Взвешивание участников.
14:00 – Начало полуфинальных боёв.

22 мая
8:00-8:30 – Взвешивание участников.
17:00 – Финальные бои. Закрытие чемпионата.

Победители и призёры в личном первенстве награждаются денежными призами, медалями и кубками. Учреждены призы в номинациях: «Лучший боксёр», «За волю к победе», «За лучший бой», «Лучший тренер» и «Лучший судья». Об этом сообщает федерация бокса РБ.

Возрастное ограничение 6+
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