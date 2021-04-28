В Иркутске хирурги сохранили лицо попавшему под бензопилу ребёнку

«Собирали как пазл», - рассказали об ювелирной операции врачи
Команда врачей в Иркутске спасла шестилетнего мальчика, попавшего под цепь бензопилы. Об этом рассказали представители Ивано-Матрёнинской детской больницы, где состоялась операция.
Несчастный случай произошёл 5 марта в Усольском районе Иркутской области. Вечером во дворе дома пилили дрова, рядом был мальчик – помогал складывать. В какой-то момент он подошёл слишком близко и попал под взмах работающего инструмента.
Родители сразу вызвали скорую помощь, их увезли сначала в Усолье, там в больнице сделали перевязку и отправили в Иркутск. Там в Ивано-Матрёнинской детской больнице в приёмный покой были вызваны врачи других экстренных служб. Исследование показало, что у пациента повреждена лобная кость, разрушены кости лицевого скелета – скуловая, орбита. После этого вызвали челюстно-лицевого хирурга Ольгу Белых и отвезли ребёнка в противошоковую, где врач палаты интенсивной терапии начала готовить мальчика к операции – нельзя было терять ни минуты.
- За всю свою офтальмологическую практику (27 лет) я всего лишь второй раз видела подобную травму, - вспоминает офтальмолог Марина Бронникова. - Первый случай произошёл много лет назад, я тогда работала в офтальмологическом отделении железнодорожной больницы: мужчине в лицо отлетел фрагмент диска точильного станка, расколовшегося во время работы.
Более чем за шесть часов хирурги выполнили ювелирную работу. Они собирали лицо, как пазл – рана была рваной, и врачи шили миллиметр за миллиметром. После этого было важно правильно вывести мальчика из наркоза, и весь следующий день рядом с ним в реанимации находился врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Азаров.
- С такой тяжёлой травмой я столкнулась впервые. В операционную мы зашли в 11 вечера, а вышли только в 6-30 утра следующего дня, - рассказала заведующая отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, врач-анестезиолог Оксана Обарчук. – Всё это время ребёнок находился под наркозом, и всё это время мы тщательно контролировали его состояние.
Из реанимации мальчика перевели в офтальмологическое отделение, и уже вскоре стало ясно - послеоперационный период прошёл гладко. После операции у мальчика практически не было отёка. Лоскуты и разорванные ткани прижились, сразу стали восстанавливаться нервы. Уже в первые дни ребёнок начал улыбаться.
- Безусловно, о возвращении мальчику зрения при такой травме речи не шло – главное, что офтальмологи смогли сохранить глаз как орган, - отметили в больнице.
В дальнейшем мальчику смогут поставить протез. Родители поблагодарили врачей за спасение сына.
В Иркутске хирурги сохранили лицо попавшему под бензопилу ребёнку
Общество, Фото:
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