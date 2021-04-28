Старый трактор работал 50 лет
В Курумканском районе Бурятии сотрудники Верхне-Баргузинского лесхоза встретили новый лесопожарный трактор «Беларус». Впечатлениями о машине поделился Алексей Базаров, который уже более 15 лет охраняет леса республики.
- У меня есть опыт работы именно с трактором «Беларус», но старой модели. Нашему «старичку» уже 50 лет. На своем стареньком тракторе я выезжал на множество лесных пожаров. Однажды, сражаясь с огненной стихией, получилось так, что трактор заглох, и никак не заводился. Огонь уже подступал к колёсам, я думал, что придётся бросить его, но в последний момент завести его все-таки получилось. Мне удалось до конца проложить минерализованную полосу, чтобы не дать огню распространиться дальше. А этот новенький трактор заводится с легкостью и гораздо шустрее, маневренность у него лучше, чем у бульдозера, - поделился Алексей Базаров.
Сейчас Алексей передает свой опыт молодому трактористу, рассказывая о секретах и нюансах работы.
- На новом тракторе уже совсем другие датчики, современные, мне ещё сложно к ним привыкнуть, а парнишка с лёгкостью управляет им. Сейчас я раскрываю парню некоторые тонкости в работе, - с улыбкой рассказывает Алексей Базаров.
Такое обновление автопарка лесхозов напрямую влияет на оперативность тушения лесных пожаров. В этом году в Верхне-Баргузинский лесхоз планируется ещё и поступление мотовездехода, который поможет лесникам добираться в самые сложные места, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии в лесхоз на смену «старичку» пришёл новый трактор
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