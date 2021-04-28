Впервые в конкурсе примут участие юноши
В Чите 29 апреля состоится гала-концерт городского конкурса «Мистер и Мисс Фитнес Университет – 2021», на котором будут объявлены имена победителей состязания. В Забайкальской краевой филармонии зрителей ждёт шоу-программа с выступлениями конкурсантов и приглашённых творческих коллективов.
- Конкурс за звание самых спортивных и талантливых студентов Читы проводится в городе уже в восьмой раз. Однако в нынешнем году его участниками стали не только девушки, но и юноши – представители всех факультетов Забайкальского госуниверситета. Всего же за победу в состязании боролись 19 студентов, - сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.
Формат конкурса, который приурочен к пятилетию спорта в Забайкальском крае, предполагал прохождение участниками нескольких этапов: соревнований по спортивному многоборью, интеллектуального баттла «Фитнес Quiz», видео-конкурса «Спортивная реклама» и творческого конкурса «ЗОЖ – стиль моей жизни!». Завершится соревновательная программа дефиле конкурсантов в спортивном и вечернем образах, а также общим танцем участников. В завершении шоу организаторы объявят победителей конкурса, которые станут обладателями титулов «Мистер и Мисс Фитнес Университет».
Возрастное ограничение 6+
Вузы Забайкалья выберут Мистера и Мисс Фитнес
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