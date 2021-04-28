В Бурятии лесники и дети собрали тонну мусора в лесу

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Стали чище берега озера Баранчеевское



В Муйском районе Бурятии сотрудники Муйского лесхоза очистили берег озера Баранчеевское и прилегающий к нему лес. Не остались равнодушными и ребята из Муйского детско-юношеского лесничества, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На берегу озера расположено место отдыха, где любят отдыхать местные жители и туристы. Однако, как отмечают лесники, не все отдыхающие соблюдают правила санитарной безопасности.



- На берегу озера мы нашли очень много бутылок, пакетов, коробочек и даже капот от машины. Здесь неприятно гулять и наслаждаться природой, когда так много мусора. Зато теперь, после уборки, глаз радуется, - рассказали юные лесники.



Совместными усилиями участники акции собрали целую тонну мусора.



- Мы очень рады, что дети так болеют за природу и на каждую уборку выходят вместе с нами. Такие мероприятия больше похожи на прогулку, где мы не только очищаем лес от мусора, но и делимся друг с другом новостями, - поделилась мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.



Лесники призывают жителей Бурятии забирать мусор с собой.



