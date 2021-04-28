 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Бурятии лесники и дети собрали тонну мусора в лесу

В Бурятии лесники и дети собрали тонну мусора в лесу
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Стали чище берега озера Баранчеевское

В Муйском районе Бурятии сотрудники Муйского лесхоза очистили берег озера Баранчеевское и прилегающий к нему лес. Не остались равнодушными и ребята из Муйского детско-юношеского лесничества, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На берегу озера расположено место отдыха, где любят отдыхать местные жители и туристы. Однако, как отмечают лесники, не все отдыхающие соблюдают правила санитарной безопасности.

- На берегу озера мы нашли очень много бутылок, пакетов, коробочек и даже капот от машины. Здесь неприятно гулять и наслаждаться природой, когда так много мусора. Зато теперь, после уборки, глаз радуется, - рассказали юные лесники.

Совместными усилиями участники акции собрали целую тонну мусора.

- Мы очень рады, что дети так болеют за природу и на каждую уборку выходят вместе с нами. Такие мероприятия больше похожи на прогулку, где мы не только очищаем лес от мусора, но и делимся друг с другом новостями, - поделилась мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.

Лесники призывают жителей Бурятии забирать мусор с собой.

мусор Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лесники и дети собрали тонну мусора в лесу
В Бурятии лесники и дети собрали тонну мусора в лесу
Общество, 28.04.2021
Стали чище берега озера Баранчеевское
В Бурятии сельчанам приходится переходить реку по доске
В Бурятии сельчанам приходится переходить реку по доске
Общество, 28.04.2021
Людям приходится рисковать по пути на работу
В улан-удэнском кафе выявлено нарушение
В улан-удэнском кафе выявлено нарушение
Общество, 28.04.2021
Виновные лица привлечены к административной ответственности
Пьяный улан-удэнец с ножом напал на офисы микрозаймов
Пьяный улан-удэнец с ножом напал на офисы микрозаймов
Общество, 28.04.2021
Мужчине не хватало денег на выпивку 
В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет
В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет
Общество, 28.04.2021
Василия Курмазова поздравили с юбилеем сотрудники больницы, где он проходит сейчас лечение
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 3 млн рублей
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 3 млн рублей
Общество, 28.04.2021
Аферисты представились сотрудниками банка 
В Бурятии ещё 54 человека излечились от коронавируса за сутки
В Бурятии ещё 54 человека излечились от коронавируса за сутки
Общество, 28.04.2021
Темпы заболеваемости коронавирусом по-прежнему невысокие
Сергей Зверев прилетел в Бурятию
Сергей Зверев прилетел в Бурятию
Общество, 28.04.2021
На Хаиме Сергей Зверев покормил бродячую собаку
Бурятские учёные разработали систему очистку для печных труб
Бурятские учёные разработали систему очистку для печных труб
Общество, 28.04.2021
Представители учёных заявили, что это серьёзный шаг на пути к чистому воздуху Улан-Удэ
В Улан-Удэ после замечаний общественников установили знаки
В Улан-Удэ после замечаний общественников установили знаки
Общество, 28.04.2021
Ряд проблемных участков дорог стал безопаснее

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^