Подростки из улан-удэнского СИЗО пообщались со сверстниками из колонии

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Подростки узнали о распорядке дня в колонии



В СИЗО-1 в Улан-Удэ прошла онлайн-встреча несовершеннолетних осуждённых с осуждёнными Ангарской воспитательной колонии.



- Подростки узнали о распорядке дня в колонии, возможности участия в культурно-массовых мероприятиях и получения общего и профессионального образования на базе исправительного учреждения. Также ребят интересовало, чем занимаются сверстники в колонии, какие профессии осваивают, кем работают и сколько зарабатывают, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Благодаря таким встречам несовершеннолетние знакомятся с теми, с кем им предстоит отбывать наказание.

