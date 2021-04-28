Подростки узнали о распорядке дня в колонии
В СИЗО-1 в Улан-Удэ прошла онлайн-встреча несовершеннолетних осуждённых с осуждёнными Ангарской воспитательной колонии.
- Подростки узнали о распорядке дня в колонии, возможности участия в культурно-массовых мероприятиях и получения общего и профессионального образования на базе исправительного учреждения. Также ребят интересовало, чем занимаются сверстники в колонии, какие профессии осваивают, кем работают и сколько зарабатывают, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Благодаря таким встречам несовершеннолетние знакомятся с теми, с кем им предстоит отбывать наказание.
Подростки из улан-удэнского СИЗО пообщались со сверстниками из колонии
Общество, Фото:
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