В Улан-Удэ странный водитель проехал «красный»

- В адрес нарушителя направлено постановление по ст. 12.12 ч.3 КоАП РФ, так как ранее он уже привлекался за проезд на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.С начала года камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировали свыше тысячи нарушений, связанных с повторным проездом на красный свет.Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечёт наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. В случае повторного нарушения - штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.В Улан-Удэ установлены 10 автоматизированных комплексов, фиксирующих данный вид нарушения.