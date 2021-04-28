 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Улан-Удэ странный водитель проехал «красный»

В Улан-Удэ странный водитель проехал «красный»
Общество, 
Нарушителю грозит штраф

Странные действия водителя автомобиля «Ниссан» зафиксировала камера фиксации нарушений на пересечении улиц Кольцова-Пищевая в Улан-Удэ. Водитель остановился перед стоп-линией на запрещающий сигнал светофора, однако через несколько секунд решил пересечь перекрёсток и продолжил движение в нарушение ПДД.



- В адрес нарушителя направлено постановление по ст. 12.12 ч.3 КоАП РФ, так как ранее он уже привлекался за проезд на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

С начала года камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировали свыше тысячи нарушений, связанных с повторным проездом на красный свет.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечёт наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. В случае повторного нарушения - штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

В Улан-Удэ установлены 10 автоматизированных комплексов, фиксирующих данный вид нарушения.
водители ГИБДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лесники и дети собрали тонну мусора в лесу
В Бурятии лесники и дети собрали тонну мусора в лесу
Общество, 28.04.2021
Стали чище берега озера Баранчеевское
В Бурятии сельчанам приходится переходить реку по доске
В Бурятии сельчанам приходится переходить реку по доске
Общество, 28.04.2021
Людям приходится рисковать по пути на работу
В улан-удэнском кафе выявлено нарушение
В улан-удэнском кафе выявлено нарушение
Общество, 28.04.2021
Виновные лица привлечены к административной ответственности
Пьяный улан-удэнец с ножом напал на офисы микрозаймов
Пьяный улан-удэнец с ножом напал на офисы микрозаймов
Общество, 28.04.2021
Мужчине не хватало денег на выпивку 
В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет
В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет
Общество, 28.04.2021
Василия Курмазова поздравили с юбилеем сотрудники больницы, где он проходит сейчас лечение
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 3 млн рублей
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 3 млн рублей
Общество, 28.04.2021
Аферисты представились сотрудниками банка 
В Бурятии ещё 54 человека излечились от коронавируса за сутки
В Бурятии ещё 54 человека излечились от коронавируса за сутки
Общество, 28.04.2021
Темпы заболеваемости коронавирусом по-прежнему невысокие
Сергей Зверев прилетел в Бурятию
Сергей Зверев прилетел в Бурятию
Общество, 28.04.2021
На Хаиме Сергей Зверев покормил бродячую собаку
Бурятские учёные разработали систему очистку для печных труб
Бурятские учёные разработали систему очистку для печных труб
Общество, 28.04.2021
Представители учёных заявили, что это серьёзный шаг на пути к чистому воздуху Улан-Удэ
В Улан-Удэ после замечаний общественников установили знаки
В Улан-Удэ после замечаний общественников установили знаки
Общество, 28.04.2021
Ряд проблемных участков дорог стал безопаснее

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^