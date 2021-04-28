В Бурятии сельчанам приходится переходить реку по доске

Людям приходится рисковать по пути на работу



В Кабанском районе Бурятии люди вынуждены переходить реку по небольшой доске, показывая при этом акробатическую ловкость. Всё потому, что мост здесь смыло, рассказали сельчане в паблике «Аноним 03».



- В Кабанском районе не стало проезда между сёлами Красный яр и Байкало-Кудара. Разобрали мост, поставили временный, а его размыло. Теперь люди до работы или до больницы добираются только так, либо до ближайшей остановки, где проходит маршрут, чтобы уехать в город и в Кабанск! – рассказали местные жители.



Сельчане просят восстановить им мост. Пока же только остаётся надеяться, что несчастных случаев при переходе реки таким сложным способом не произойдёт.





