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В Бурятии сельчанам приходится переходить реку по доске

В Бурятии сельчанам приходится переходить реку по доске
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Людям приходится рисковать по пути на работу

В Кабанском районе Бурятии люди вынуждены переходить реку по небольшой доске, показывая при этом акробатическую ловкость. Всё потому, что мост здесь смыло, рассказали сельчане в паблике «Аноним 03».

- В Кабанском районе не стало проезда между сёлами Красный яр и Байкало-Кудара. Разобрали мост, поставили временный, а его размыло. Теперь люди до работы или до больницы добираются только так, либо до ближайшей остановки, где проходит маршрут, чтобы уехать в город и в Кабанск! – рассказали местные жители.

Сельчане просят восстановить им мост. Пока же только остаётся надеяться, что несчастных случаев при переходе реки таким сложным способом не произойдёт.


река мост
 
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