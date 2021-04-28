Людям приходится рисковать по пути на работу
В Кабанском районе Бурятии люди вынуждены переходить реку по небольшой доске, показывая при этом акробатическую ловкость. Всё потому, что мост здесь смыло, рассказали сельчане в паблике «Аноним 03».
- В Кабанском районе не стало проезда между сёлами Красный яр и Байкало-Кудара. Разобрали мост, поставили временный, а его размыло. Теперь люди до работы или до больницы добираются только так, либо до ближайшей остановки, где проходит маршрут, чтобы уехать в город и в Кабанск! – рассказали местные жители.
Сельчане просят восстановить им мост. Пока же только остаётся надеяться, что несчастных случаев при переходе реки таким сложным способом не произойдёт.
В Бурятии сельчанам приходится переходить реку по доске
Общество, Фото:
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