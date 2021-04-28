Пьяный улан-удэнец с ножом напал на офисы микрозаймов









видео пресс-службы МВД по Бурятии и Росгвардии по Бурятии





Днём 27 апреля произошло разбойное нападение на микрофинансовую организацию на улице Терешковой в Улан-Удэ. Подозреваемого в преступлении спустя полчаса задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.Мужчину, схожего с приметами ориентировки, росгвардейцы заметили на бульваре Карла Маркса, где он распивал спиртное в компании нескольких человек. Отличительными приметами стали зимняя куртка и две медицинские маски, надетые одновременно. При личном досмотре у мужчины во внутреннем кармане куртки был обнаружен и изъят нож.Задержанного 64-летнего улан-удэнца росгвардейцы доставили в отдел полиции. Как оказалось, мужчина пришел в офис микрозайма, где, угрожая ножом сотрудницам, стал требовать деньги. Однако женщины успели спрятаться в подсобном помещении и сообщили о нападении в полицию. Не получив желаемого, нападавший скрылся с места преступления.Полицейские установили, что днём ранее мужчина также совершил разбойное нападение на аналогичную организацию на улице Жердева, откуда украл около 2,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, не судим.Здесь также сообщили некоторые детали преступления. Мужчина пояснил следователю, он употреблял алкоголь несколько дней. 26 апреля спиртное и деньги закончились, и пенсионер решил совершить преступление. Офис микрозайма он выбрал потому, что ранее брал там денежные средства и знал расположение дверей и количество сотрудников в нём. На вырученные деньги он приобрёл алкоголь и продолжил распивать его с товарищами. В ходе застолья пьяный мужчина даже поделился с собутыльником, что совершил разбойное нападение на финансовую организацию, однако тот ему не поверил.На следующий день деньги снова закончились, и мужчина вновь решился на преступление. Пенсионер, вооружившись ножом, совершил нападение на офис микрофинансовой организации по улице Терешковой. Однако оператор смогла закрыться в подсобном помещении, и мужчина скрылся без добычи.На допросе задержанный сказал, что при нападении он сказал «Жизнь или кошелёк», воткнув нож в стол, и сотрудники «всё поняли».По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие. Решается вопрос об избрании меры пресечения.