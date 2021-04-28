Патриотическая акция в соцсетях продлится до 9 мая включительно
Жителей Улан-Удэ приглашают присоединиться к патриотической акции «Георгиевская ленточка онлайн». Акция проводится с 28 апреля по 9 мая в преддверии 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Для участия необходимо выполнить несколько простых действий:
- Найти дома георгиевскую ленточку;
- Привести её в аккуратное состояние;
- Прикрепить ленточку к груди;
- Выложить своё фото в посте в соцсетях и поделиться своими мыслями на тему «День Победы», обязательно проставив хештеги #ЯПомнюЯГоржусь, #НашСимволПобеды, #МолодежьУланУдэ;
- Отметить страницу управления по делам молодёжи;
- Передать эстафету пяти своим друзьям.
Те, у кого нет дома георгиевской ленточки, тоже могут принять участие в акции. Для этого необходимо скачать картинку с лентой и опубликовать фото с ней в своих соцсетях. Волонтёры также готовы помочь с прикреплением георгиевской ленточки на фото. Необходимо направить фото хорошего качества, ФИО и контактный номер для связи на адрес электронной почты udmokt@yandex.ru. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
Улан-удэнцы наденут георгиевскую ленту «онлайн»
Общество, Фото:
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