Улан-удэнцы наденут георгиевскую ленту «онлайн»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Патриотическая акция в соцсетях продлится до 9 мая включительно



Жителей Улан-Удэ приглашают присоединиться к патриотической акции «Георгиевская ленточка онлайн». Акция проводится с 28 апреля по 9 мая в преддверии 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.



Для участия необходимо выполнить несколько простых действий:

- Найти дома георгиевскую ленточку;

- Привести её в аккуратное состояние;

- Прикрепить ленточку к груди;

- Выложить своё фото в посте в соцсетях и поделиться своими мыслями на тему «День Победы», обязательно проставив хештеги #ЯПомнюЯГоржусь, #НашСимволПобеды, #МолодежьУланУдэ;

- Отметить страницу управления по делам молодёжи;

- Передать эстафету пяти своим друзьям.



Те, у кого нет дома георгиевской ленточки, тоже могут принять участие в акции. Для этого необходимо скачать картинку с лентой и опубликовать фото с ней в своих соцсетях. Волонтёры также готовы помочь с прикреплением георгиевской ленточки на фото. Необходимо направить фото хорошего качества, ФИО и контактный номер для связи на адрес электронной почты udmokt@yandex.ru. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.



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