В улан-удэнском кафе выявлено нарушение

Виновные лица привлечены к административной ответственности



Госинспектором управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведена проверка в отношении кафе - ООО «Восток».



Выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в кафе в морозильной камере отсутствовал термометр. Кроме того, не представлены декларации о соответствии животноводческой продукции.



Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в управлении.

