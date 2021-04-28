Виновные лица привлечены к административной ответственности
Госинспектором управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведена проверка в отношении кафе - ООО «Восток».
Выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в кафе в морозильной камере отсутствовал термометр. Кроме того, не представлены декларации о соответствии животноводческой продукции.
Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в управлении.
В улан-удэнском кафе выявлено нарушение
Общество, Фото:
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