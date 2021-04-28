В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет

Василия Курмазова поздравили с юбилеем сотрудники больницы, где он проходит сейчас лечение



Сегодня в Республиканской клинической больнице имени Семашко празднует своё 95-летние уроженец Читинской области, ныне житель Еравнинского района Бурятии, ветеран войны Василий Филиппович Курмазов. В медучреждении он проходит лечение.



Сотрудники больницы поздравили Василия Филипповича и пожелали ему крепкого здоровья и благополучия.



Курмазов Василий Филиппович родился 28 апреля 1926 года в селе Николаевское Улетовского района Читинской области. Семья была зажиточная. В 1933 году их раскулачили и отправили в Томскую область. Братья родители умерли в ссылке, он один остался в живых.



Окончил 4 класса школы, до армии работал в колхозе рабочим. В 1944 году был призван в армию, во Владимире проходил обучение на механика-водителя тяжёлых танков. После окончания курсов отправлен воевать в Германию. После окончания войны Василий Филиппович ещё 5,5 лет служил в Германии. Потом демобилизовался и уехал работать в Туркмению. В Бурятию приехал в 1956 году, работал фотографом в Баргузинском районе, с 1962 года проживает в селе Гунда Еравнинского района, рассказали в больнице.

