 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет

В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет
Общество,  Фото:соцсети
Василия Курмазова поздравили с юбилеем сотрудники больницы, где он проходит сейчас лечение

Сегодня в Республиканской клинической больнице имени Семашко празднует своё 95-летние уроженец Читинской области, ныне житель Еравнинского района Бурятии, ветеран войны Василий Филиппович Курмазов. В медучреждении он проходит лечение.

Сотрудники больницы поздравили Василия Филипповича и пожелали ему крепкого здоровья и благополучия.

Курмазов Василий Филиппович родился 28 апреля 1926 года в селе Николаевское Улетовского района Читинской области. Семья была зажиточная. В 1933 году их раскулачили и отправили в Томскую область. Братья родители умерли в ссылке, он один остался в живых.

Окончил 4 класса школы, до армии работал в колхозе рабочим. В 1944 году был призван в армию, во Владимире проходил обучение на механика-водителя тяжёлых танков. После окончания курсов отправлен воевать в Германию. После окончания войны Василий Филиппович ещё 5,5 лет служил в Германии. Потом демобилизовался и уехал работать в Туркмению. В Бурятию приехал в 1956 году, работал фотографом в Баргузинском районе, с 1962 года проживает в селе Гунда Еравнинского района, рассказали в больнице. 
юбилей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В улан-удэнском кафе выявлено нарушение
В улан-удэнском кафе выявлено нарушение
Общество, 28.04.2021
Виновные лица привлечены к административной ответственности
Пьяный улан-удэнец с ножом напал на офисы микрозаймов
Пьяный улан-удэнец с ножом напал на офисы микрозаймов
Общество, 28.04.2021
Мужчине не хватало денег на выпивку 
В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет
В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет
Общество, 28.04.2021
Василия Курмазова поздравили с юбилеем сотрудники больницы, где он проходит сейчас лечение
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 3 млн рублей
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 3 млн рублей
Общество, 28.04.2021
Аферисты представились сотрудниками банка 
В Бурятии ещё 54 человека излечились от коронавируса за сутки
В Бурятии ещё 54 человека излечились от коронавируса за сутки
Общество, 28.04.2021
Темпы заболеваемости коронавирусом по-прежнему невысокие
Сергей Зверев прилетел в Бурятию
Сергей Зверев прилетел в Бурятию
Общество, 28.04.2021
На Хаиме Сергей Зверев покормил бродячую собаку
Бурятские учёные разработали систему очистку для печных труб
Бурятские учёные разработали систему очистку для печных труб
Общество, 28.04.2021
Представители учёных заявили, что это серьёзный шаг на пути к чистому воздуху Улан-Удэ
В Улан-Удэ после замечаний общественников установили знаки
В Улан-Удэ после замечаний общественников установили знаки
Общество, 28.04.2021
Ряд проблемных участков дорог стал безопаснее
Часть Улан-Удэ лишилась горячей воды и отопления
Часть Улан-Удэ лишилась горячей воды и отопления
Общество, 28.04.2021
Горячая вода исчезла после плановых испытаний  
В Бурятии 28 безработных более полугода обманывали центр занятости
В Бурятии 28 безработных более полугода обманывали центр занятости
Общество, 28.04.2021
Прокуратура выявила нарушения в районном центре занятости

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^