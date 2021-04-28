Василия Курмазова поздравили с юбилеем сотрудники больницы, где он проходит сейчас лечение
Сегодня в Республиканской клинической больнице имени Семашко празднует своё 95-летние уроженец Читинской области, ныне житель Еравнинского района Бурятии, ветеран войны Василий Филиппович Курмазов. В медучреждении он проходит лечение.
Сотрудники больницы поздравили Василия Филипповича и пожелали ему крепкого здоровья и благополучия.
Курмазов Василий Филиппович родился 28 апреля 1926 года в селе Николаевское Улетовского района Читинской области. Семья была зажиточная. В 1933 году их раскулачили и отправили в Томскую область. Братья родители умерли в ссылке, он один остался в живых.
Окончил 4 класса школы, до армии работал в колхозе рабочим. В 1944 году был призван в армию, во Владимире проходил обучение на механика-водителя тяжёлых танков. После окончания курсов отправлен воевать в Германию. После окончания войны Василий Филиппович ещё 5,5 лет служил в Германии. Потом демобилизовался и уехал работать в Туркмению. В Бурятию приехал в 1956 году, работал фотографом в Баргузинском районе, с 1962 года проживает в селе Гунда Еравнинского района, рассказали в больнице.
В Бурятии ветерану войны исполнилось 95 лет
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