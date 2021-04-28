Аферисты представились сотрудниками банка
В полицию Иркутской области обратился 45-летний Аларского района, который рассказал полицейским, что стал жертвой обмана.
Стражи порядка выяснили, в течение двух недель мужчину обманывали аферисты, используя распространённую схему мошенничества. На телефон заявителя поступил звонок, якобы от банковского работника, который интересовался, не отправлял ли клиент банка заявку на кредит. Узнав, что документы не оформлялись, позвонивший сообщил, вероятнее всего, в отношении него совершается мошенничество.
При этом служба безопасности банка близка к тому, чтобы выйти на след аферистов. В дальнейшем с мужчиной связался псевдо-сотрудник правоохранительного ведомства, который попросил содействие в изобличении злоумышленников, строго следовать указаниям собеседников.
После полученного согласия, потерпевшему ежедневно звонили лжебанкиры и убеждали взять кредиты в нескольких банках. Мужчина оформил займы на сумму более 3 миллионов рублей, которые перечислил на различные счета.
Звонки от аферистов прекратились только после того, как заявитель ответил, что у него больше нет денег.
За мошенничество возбуждено уголовное дело. Аферистам грозит до десяти лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 3 млн рублей
Общество, Фото:
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