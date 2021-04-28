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Граждане Монголии активно регистрируют предприятия в Бурятии

Граждане Монголии активно регистрируют предприятия в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Рост был зафиксирован в 2020 году

В Бурятии произошло увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом стало известно в ходе выступления бизнес-омбудсмена республики Чингиса Матхеева.

«Если говорить именно о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, то 10 апреля 21 года к 10 апреля 20 года у нас показывает увеличение», - заявил Матхеев.

Депутаты удивились росту, поскольку 2020 год был одним из тяжелейших для бизнесменов. Многие предприятия попросту закрылись, не выдержав коронавирусных испытаний.

- За счёт чего у нас рост в республике произошёл? – выразил недоумение парламентарий Алексей Багадаев.

- Безусловно, 20 год, если не брать людей, которые пострадали по состоянию здоровья, то, конечно, больше всего он повлиял на предпринимателей. И поэтому цифры об официально зарегистрированных, они могут носить слегка манипулятивный характер, потому что я сам знаю, что некоторые предприниматели фактически свою деятельность приостановили, но формально они подобные заявления не подали. Что касается вопроса, почему происходит увеличение? Мы на многих комитетах это с вами обсуждали. Когда «январь к январю» мы запросили данные, и по реестру, который я вам показывал, то меня удивило, почему происходит такое увеличение. Мы специально запросили информацию у налоговой. В 20 году более 1400 обществ с ограниченной ответственностью было зарегистрировано гражданами Монголии, которые осуществляют свою деятельность в рамках сетевого маркетинга. Это различные организации, которые занимаются сетевым маркетингом, - объяснил бизнес-омбудсмен Бурятии.

Эти организации заплатили за прошлый год 36 млн налогов.

- С одной стороны, это может быть какой-то фиктивный рост, но по информации налоговой они заплатили за 20 год 36 млн налогов. Поэтому в общем и целом ничего страшного в том, что граждане нашей соседней страны регистрируют организации, наверное, нет, - заключил Чингис Матхеев.

бизнес
 
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