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В Бурятии школьников посвятили в пожарные

В Бурятии школьников посвятили в пожарные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ребята дали клятву

В селе Кырен в Тункинском районе Бурятии в юные пожарные были посвящены учащиеся 5-7 классов Хужирской школы. Стать спасателями они захотели осознанно, а произнесённые во время присяги слова, стали тому подтверждением.

- Добровольно вступая в ряды Дружины юных пожарных, перед лицом своих товарищей и старших наставников, торжественно обещаю: Добросовестно изучать пожарное дело, быть дисциплинированным, честным, мужественным и храбрым учеником - юным пожарным. Обязуюсь полученные знания, умения и опыт применять для пользы благородного дела, высоко нести честь юного пожарного и быть примером не только в пожарных делах, но и в учёбе», - по очереди мальчишки и девчонки произносили торжественную клятву.

После официальной части ребятам вручили удостоверения Юных пожарных и провели экскурсию. Детям показали боевую одежду и технику. На подрастающее поколение профессиональные пожарные возлагают большие надежды и с удовольствием делятся своими знаниями и опытом.

- Мы рассказали ребятам историю создания движения дружины юных пожарных, о том, что им предстоит научиться оказывать первую помощь пострадавшим, принимать участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, проводить разъяснительную работу по пожарной безопасности среди одноклассников, - рассказал старший дознаватель ОНДПР Тункинского района Мэргэн Аранзаев.

Впереди у юных пожарных интересная и насыщенная школьная жизнь, им предстоит научиться быть верными присяге и стать настоящими профессионалами, которые умеют укрощать огненную стихию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.


МЧС школьники
 
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