Ребята дали клятву
В селе Кырен в Тункинском районе Бурятии в юные пожарные были посвящены учащиеся 5-7 классов Хужирской школы. Стать спасателями они захотели осознанно, а произнесённые во время присяги слова, стали тому подтверждением.
- Добровольно вступая в ряды Дружины юных пожарных, перед лицом своих товарищей и старших наставников, торжественно обещаю: Добросовестно изучать пожарное дело, быть дисциплинированным, честным, мужественным и храбрым учеником - юным пожарным. Обязуюсь полученные знания, умения и опыт применять для пользы благородного дела, высоко нести честь юного пожарного и быть примером не только в пожарных делах, но и в учёбе», - по очереди мальчишки и девчонки произносили торжественную клятву.
После официальной части ребятам вручили удостоверения Юных пожарных и провели экскурсию. Детям показали боевую одежду и технику. На подрастающее поколение профессиональные пожарные возлагают большие надежды и с удовольствием делятся своими знаниями и опытом.
- Мы рассказали ребятам историю создания движения дружины юных пожарных, о том, что им предстоит научиться оказывать первую помощь пострадавшим, принимать участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, проводить разъяснительную работу по пожарной безопасности среди одноклассников, - рассказал старший дознаватель ОНДПР Тункинского района Мэргэн Аранзаев.
Впереди у юных пожарных интересная и насыщенная школьная жизнь, им предстоит научиться быть верными присяге и стать настоящими профессионалами, которые умеют укрощать огненную стихию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии школьников посвятили в пожарные
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Виновные лица привлечены к административной ответственности
Мужчине не хватало денег на выпивку
Василия Курмазова поздравили с юбилеем сотрудники больницы, где он проходит сейчас лечение
Аферисты представились сотрудниками банка
Рост был зафиксирован в 2020 году
Ребята дали клятву
Расходы по кредиту власти возьмут на себя
Темпы заболеваемости коронавирусом по-прежнему невысокие
На Хаиме Сергей Зверев покормил бродячую собаку
Представители учёных заявили, что это серьёзный шаг на пути к чистому воздуху Улан-Удэ
Ряд проблемных участков дорог стал безопаснее
Горячая вода исчезла после плановых испытаний
Прокуратура выявила нарушения в районном центре занятости
В дело вмешалась прокуратура
Ранее мужчина убил её сына