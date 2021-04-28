Девочек назвали Анной и Ариной
В Заиграевском районе Бурятии была зарегистрирована двойня. 26 апреля районный отдел управления ЗАГС РБ провёл госрегистрацию малышей. Девочки, Анна и Арина, появились на свет 9 апреля в семье Аюши Валерьевича и Елены Владимировны.
С этим радостным событием маму двух дочек поздравила старший инспектор отдела, вручив свидетельства о рождении и пожелав крепкого здоровья малышкам и их родителям. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.
Напомним, что на прошлой неделе, с 19 по 25 апреля, в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родились 84 ребёнка.
В Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали двойню
Общество, Фото:
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