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В Курумканском районе Бурятии выбрали лучший народный театр

В Курумканском районе Бурятии выбрали лучший народный театр
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Победителем «Театральной долины» стал Барагханский народный театр

В Курумканском районе Бурятии состоялся 34-й районный фестиваль «Театральная долина». Мероприятие было посвящено 85-летию Барагханского народного театра и 65-летию Гаргинского народного театра, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

- Благодаря республиканскому конкурсу на создание пьес на бурятском языке для любительских театральных коллективов» создаются условия для развития национальной драматургии на бурятском языке, театрального искусства и народного художественного творчества. Этот конкурс оказывает большое значение для поддержки творческих проектов любительских театров Курумканского района. Курумканский народный театр второй сезон возвращается к произведениям одного из победителей конкурса Цырегмы Сампиловой. Это постановки: «Найдалай хүсэн» (2018 г.), «Һэшхэлэй тэнсүүри» (2021 г.) - режиссёр Намсарай Бадмаев. Выражаем надежду, что данный конкурс будет продолжен, – рассказали сотрудники управления культуры Курумканского района.

В этом году диплом гран-при завоевал Барагханский народный театр. Артисты театра показали спектакль «Трибунал» («Сааза») А. Макаенка (перевод на бурятский язык В.И. Кондратьева), режиссёр Евгения Раднаева.

Также наград удостоились:
- Диплом I степени – Гаргинский народный театр, спектакль «Эрьехэ наран» Б-М. Пурбуева, режиссёр Татьяна Субботина;
- Диплом II степени – Дыренский народный театр, спектакль «Шэмэруун сагай сууряан» Д. Дылгырова, режиссёр Андрей Банаев;
- Диплом II степени – Курумканский народный театр, спектакль «hэшхэлэй тэнсүүри» Ц. Сампиловой, режиссёр Намсарай Бадмаев;
- Диплом III степени – Аргадинский народный театр, спектакль «Тэргэ түлеэн юутэб?» Б-М. Пурбуева, режиссёр Батор Буянтуев.
Также диплом за участие получил Улюнханский народный театр (спектакль «Предложение» А.П. Чехова, режиссёр Инна Цыдыпова).

Диплом в номинации «Оригинальное режиссёрское построение спектакля» ушёл к режиссёру Аргадинского народного театра Батору Буянтуеву. В номинации «Лучшая женская роль» победила актриса Гаргинского народного театра Оюна Базарова. Номинацию «Лучшая мужская роль» выиграл актёр Барагханского народного театра Олег Дармаев.

Обладательницей номинации «Лучшая женская роль второго плана» стала актриса Курумканского народного театра Эржена Ринчинова. «Лучшей мужской ролью второго плана» было признано выступление актёра Дыренского народного театра Амгалана Ангабаева. Номинацию «Дебют» присудили актрисе Улюнханского народного театра Валерии Бадмаевой.

В эти дни начинаются гастроли народных театров по району. Победитель фестиваля Барагханский народный театр выезжает в город Улан-Удэ. Коллектив покажет зрителям спектакль «Трибунал».
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