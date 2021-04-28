Бурятские учёные разработали систему очистку для печных труб









Принцип работы установки основан на законе функционирования электростатических фильтров, который состоит в применении сил притяжения электростатики. Очищаемый воздух проходит сквозь камеру ионизации, где фракции загрязнителя подвергаются воздействию электрического поля высокого напряжения и получают положительный заряд. Далее данные частицы притягиваются и собираются на отрицательно заряженных осадительных пластинах коллектора пыли.



На реализацию данного проекта сотрудники академии Анна Коновалова, ассистент кафедры «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и Виктор Коновалов, доцент и заведующий кафедрой «Технический сервис в АПК и общеинженерные дисциплины» получили грант по программе «Умник-2019» в размере 500 тысяч рублей. 24 апреля они успешно защитили первый этап реализации. Разработка учёных получит дальнейшее финансирование от Фонда содействия инновациям РФ.



Принцип работы установки основан на законе функционирования электростатических фильтров, который состоит в применении сил притяжения электростатики. Очищаемый воздух проходит сквозь камеру ионизации, где фракции загрязнителя подвергаются воздействию электрического поля высокого напряжения и получают положительный заряд. Далее данные частицы притягиваются и собираются на отрицательно заряженных осадительных пластинах коллектора пыли.На реализацию данного проекта сотрудники академии Анна Коновалова, ассистент кафедры «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и Виктор Коновалов, доцент и заведующий кафедрой «Технический сервис в АПК и общеинженерные дисциплины» получили грант по программе «Умник-2019» в размере 500 тысяч рублей. 24 апреля они успешно защитили первый этап реализации. Разработка учёных получит дальнейшее финансирование от Фонда содействия инновациям РФ.

Альтернативное решение проблемы загрязнения воздуха от печного и котельного отопления предложили учёные Бурятской сельхозакадемии. Разработка снижает выброс вредных веществ от печного отопления до 60%. Это может стать серьёзным шагом на пути к чистому воздуху в Улан-Удэ, заявили в пресс-службе БГСХА.Учёные Бурятской сельхозакадемии Анна Коновалова и Виктор Коновалов разработали систему очистки твердотопливных печей и котельных от окиси углерода и его монооксида. Работа над установкой велась с 2019 года. Установка менялась и модифицировалась, и в 2020 году систему очистки установили на печную трубу частного дома на весь отопительный сезон. В течение этого времени учёные следили за качественной работой установки и брали пробы дыма на содержание окиси углерода – ядовитого вещества.Специальные приборы – газоанализатор Testo-310 и насос для исследования степени фильтрации выбросов аэрозолей, показали стабильно хорошие результаты. В результате сравнительного анализа дыма газоанализатором выяснилось, что при выключенном положении концентрация монооксида углерода соответствует 31590 млн−1 (ppm), при включенном – 13308 млн−1 (ppm).