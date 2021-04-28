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Бурятские учёные разработали систему очистку для печных труб

Бурятские учёные разработали систему очистку для печных труб
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой БГСХА
Представители учёных заявили, что это серьёзный шаг на пути к чистому воздуху Улан-Удэ

Альтернативное решение проблемы загрязнения воздуха от печного и котельного отопления предложили учёные Бурятской сельхозакадемии. Разработка снижает выброс вредных веществ от печного отопления до 60%. Это может стать серьёзным шагом на пути к чистому воздуху в Улан-Удэ, заявили в пресс-службе БГСХА.

Учёные Бурятской сельхозакадемии Анна Коновалова и Виктор Коновалов разработали систему очистки твердотопливных печей и котельных от окиси углерода и его монооксида. Работа над установкой велась с 2019 года. Установка менялась и модифицировалась, и в 2020 году систему очистки установили на печную трубу частного дома на весь отопительный сезон. В течение этого времени учёные следили за качественной работой установки и брали пробы дыма на содержание окиси углерода – ядовитого вещества.

Специальные приборы – газоанализатор Testo-310 и насос для исследования степени фильтрации выбросов аэрозолей, показали стабильно хорошие результаты. В результате сравнительного анализа дыма газоанализатором выяснилось, что при выключенном положении концентрация монооксида углерода соответствует 31590 млн−1 (ppm), при включенном – 13308 млн−1 (ppm).



Принцип работы установки основан на законе функционирования электростатических фильтров, который состоит в применении сил притяжения электростатики. Очищаемый воздух проходит сквозь камеру ионизации, где фракции загрязнителя подвергаются воздействию электрического поля высокого напряжения и получают положительный заряд. Далее данные частицы притягиваются и собираются на отрицательно заряженных осадительных пластинах коллектора пыли.

На реализацию данного проекта сотрудники академии Анна Коновалова, ассистент кафедры «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и Виктор Коновалов, доцент и заведующий кафедрой «Технический сервис в АПК и общеинженерные дисциплины» получили грант по программе «Умник-2019» в размере 500 тысяч рублей. 24 апреля они успешно защитили первый этап реализации. Разработка учёных получит дальнейшее финансирование от Фонда содействия инновациям РФ.

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