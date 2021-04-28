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В Улан-Удэ после замечаний общественников установили знаки

В Улан-Удэ после замечаний общественников установили знаки
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Ряд проблемных участков дорог стал безопаснее

После замечаний активистов Общероссийского народного фронта на дорогах Улан-Удэ начались работы по исправлению недочётов. Они были выявлены общественниками в марте в рамках мониторинга дорожной безопасности, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

По итогам рейда эксперты ОНФ обратились к властям Улан-Удэ с просьбой оперативно устранить все недостатки. Некоторые из них уже исправлены.

Согласно официальному ответу мэрии, городские службы установили дорожные знаки и нанесли дорожную разметку на улице Хахалова в районе Дома творчества Железнодорожного района, на проспекте Строителей в районе Дома творчества Октябрьского района, на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома № 77 на улице Жердева, а также на участке у остановки «Березка» (Южный-3) на улице Бограда в микрорайоне Южный.



Также городские власти сообщили, что в перспективный план работ на 2021–2022 гг. включен вопрос обустройства пешеходного перехода на улице Революции 1905 года.

По вопросу подрезки деревьев, содержанию (грейдированию и подсыпке) и устройству уличного освещения дороги на улице Выборгской направлено соответствующее поручение в комитет городского хозяйства для организации работ по подведомственности.

Решается вопрос и с установкой искусственных дорожных неровностей. Так, эксперты ОНФ рекомендовали оборудовать нерегулируемый пешеходный переход вблизи дома на Жердева, 77, «лежачим полицейским» и светофором типа Т.7 из-за несоблюдения скоростного режима, плохой видимости и высокой опасности наезда автомобилей на пешеходов. В комитете по строительству сообщили, что все устройства и сооружения устанавливаются в Улан-Удэ в соответствии с проектом организации дорожного движения. Этот проект согласовывается с ГИБДД и обществом инвалидов-колясочников «Без барьеров». Действующий проект комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству планирует скорректировать в 2021 году.

- Часть замечаний, выявленных ОНФ, уже исправлена, часть - остается в работе. Народный фронт со своей стороны продолжает следить за тем, как будут устраняться недочеты. Тем более что есть участки вблизи детских социальных объектов, которые могут представлять реальную угрозу для безопасности детей на дорогах. Как например, не установленное до сих пор освещение на проспекте Строителей, 60а вблизи Дома творчества, – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Бурятии Анатолий Мухамедчин.

ОНФ дороги дорожные знаки
 
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