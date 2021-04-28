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Танцоры Читы сразятся за гран-при «Танцевального соцветия»

Танцоры Читы сразятся за гран-при «Танцевального соцветия»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участниками конкурса станут дети от 6 до 18 лет

30 апреля в Чите состоится городской конкурс детских хореографических коллективов «Танцевальное соцветие - 2021». В мероприятии примут участие юные танцоры от 6 до 18 лет в трёх возрастных категориях. Свой талант участники продемонстрируют в номинациях: «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Эстрадный танец» и «Бальный танец».

- 12 танцевальных коллективов образовательных учреждений краевого центра уже подали заявки на участие. «Танцевальное соцветие» раскроет таланты более 200 мальчишек и девчонок нашего города, - рассказали в городском комитете образования.

Как сообщает пресс-служба администрации Читы, оценивать конкурсные выступления будут руководители и педагоги образцовых хореографических коллективов. Лучший коллектив станет обладателем гран-при.

Возрастное ограничение 6+
Чита конкурс танцевальное искусство дети хореография
 
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