Танцоры Читы сразятся за гран-при «Танцевального соцветия»

Участниками конкурса станут дети от 6 до 18 лет



30 апреля в Чите состоится городской конкурс детских хореографических коллективов «Танцевальное соцветие - 2021». В мероприятии примут участие юные танцоры от 6 до 18 лет в трёх возрастных категориях. Свой талант участники продемонстрируют в номинациях: «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Эстрадный танец» и «Бальный танец».



- 12 танцевальных коллективов образовательных учреждений краевого центра уже подали заявки на участие. «Танцевальное соцветие» раскроет таланты более 200 мальчишек и девчонок нашего города, - рассказали в городском комитете образования.



Как сообщает пресс-служба администрации Читы, оценивать конкурсные выступления будут руководители и педагоги образцовых хореографических коллективов. Лучший коллектив станет обладателем гран-при.



Возрастное ограничение 6+

