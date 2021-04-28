 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

Детсады и школы Иркутской области будут закрыты с 1 по 10 мая

Детсады и школы Иркутской области будут закрыты с 1 по 10 мая
Общество,  Фото:pixabay.com
Зарплата сотрудников образовательных учреждений будет сохранена

Образовательные организации Иркутской области не будут работать с 1 по 10 мая. Об этом заявил министр образования региона Максим Парфёнов. Он напомнил, что указом президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года №242 дни с 4 мая по 7 мая объявлены нерабочими.

- Это касается школ, детских садов, организаций среднего профобразования и учреждений дополнительного образования. Заработная плата сотрудникам образовательных учреждений будет сохранена, – отметил Максим Парфёнов.

По словам министра, вопрос об открытии дежурных групп в дошкольных образовательных организациях должен решаться на местах. На этой неделе в детских садах проанализируют потребность в таких группах для детей, родители которых будут работать.

Если на период с 4 по 7 мая в школе было запланировано проведение всероссийских проверочных работ, то их перенесут. Изменения коснутся и резервного дня для написания итогового сочинения, который будет перенесён с 5 мая на другое число. Решение об этом Рособрнадзор примет в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, вузы региона самостоятельно определяют режим работы в период с 1 по 10 мая, в зависимости от формы обучения и учебного плана. В большинстве из них 4-7 мая объявлены нерабочими днями. Исключениями станут проведение образовательного процесса в группах заочной формы обучения, а также сессий (зачёты/экзамены) в рамках промежуточной аттестации. Ряд вузов планирует применять дистанционные технологии. Об особенностях организации образовательного процесса в конкретной организации высшего образования с 1 по 10 мая необходимо узнавать непосредственно в самих вузах.
Иркутская область образование школа детские сады вузы нерабочие дни образовательные учреждения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Детсады и школы Иркутской области будут закрыты с 1 по 10 мая
Детсады и школы Иркутской области будут закрыты с 1 по 10 мая
Общество, 28.04.2021
Зарплата сотрудников образовательных учреждений будет сохранена
В Бурятии прошёл этап чемпионата по мотокроссу
В Бурятии прошёл этап чемпионата по мотокроссу
Общество, 28.04.2021
Кяхтинские мотогонщики завоевали три призовых места
В Туве статуя Будды украсит вершину горы
В Туве статуя Будды украсит вершину горы
Общество, 28.04.2021
Она будет установлена на горе Хавырга в Кызылском районе
В Улан-Удэ развернётся ярмарка «Наш Сад-Огород»
В Улан-Удэ развернётся ярмарка «Наш Сад-Огород»
Общество, 28.04.2021
Рассаду и саженцы будут продавать в ТК «Крестьянский» и ТЦ «Стимул»
Иркутские кикбоксёры завоевали две медали чемпионата России
Иркутские кикбоксёры завоевали две медали чемпионата России
Общество, 28.04.2021
Также они выиграли пять наград в первенстве страны
В Улан-Удэ разрешили посещать кладбища в Родительский день
В Улан-Удэ разрешили посещать кладбища в Родительский день
Общество, 28.04.2021
Родительский день в этом году состоится 11 мая
Боксаны Бурятии завоевали две медали в Сербии
Боксаны Бурятии завоевали две медали в Сербии
Общество, 28.04.2021
«Золото» и «серебро» международного турнира у бурятских спортсменок
Служба крови Бурятии опубликовала график работы в майские выходные
Служба крови Бурятии опубликовала график работы в майские выходные
Общество, 28.04.2021
Донорам необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ
За сутки 13 забайкальцев вылечились от коронавируса
За сутки 13 забайкальцев вылечились от коронавируса
Общество, 28.04.2021
За весь период скончался 821 человек
С улиц Улан-Удэ вывезли рекордное количество мусора
С улиц Улан-Удэ вывезли рекордное количество мусора
Общество, 28.04.2021
В уборках участвовали 65 тысяч горожан
В Улан-Удэ появился новый стадион около школы №38
В Улан-Удэ появился новый стадион около школы №38
Общество, 28.04.2021
Заниматься на новой площадке смогут и школьники, и жители Железнодорожного района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^