Детсады и школы Иркутской области будут закрыты с 1 по 10 мая

Зарплата сотрудников образовательных учреждений будет сохранена



Образовательные организации Иркутской области не будут работать с 1 по 10 мая. Об этом заявил министр образования региона Максим Парфёнов. Он напомнил, что указом президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года №242 дни с 4 мая по 7 мая объявлены нерабочими.



- Это касается школ, детских садов, организаций среднего профобразования и учреждений дополнительного образования. Заработная плата сотрудникам образовательных учреждений будет сохранена, – отметил Максим Парфёнов.



По словам министра, вопрос об открытии дежурных групп в дошкольных образовательных организациях должен решаться на местах. На этой неделе в детских садах проанализируют потребность в таких группах для детей, родители которых будут работать.



Если на период с 4 по 7 мая в школе было запланировано проведение всероссийских проверочных работ, то их перенесут. Изменения коснутся и резервного дня для написания итогового сочинения, который будет перенесён с 5 мая на другое число. Решение об этом Рособрнадзор примет в ближайшее время.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, вузы региона самостоятельно определяют режим работы в период с 1 по 10 мая, в зависимости от формы обучения и учебного плана. В большинстве из них 4-7 мая объявлены нерабочими днями. Исключениями станут проведение образовательного процесса в группах заочной формы обучения, а также сессий (зачёты/экзамены) в рамках промежуточной аттестации. Ряд вузов планирует применять дистанционные технологии. Об особенностях организации образовательного процесса в конкретной организации высшего образования с 1 по 10 мая необходимо узнавать непосредственно в самих вузах.

