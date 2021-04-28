В Улан-Удэ инвалида-осуждённого не обеспечили слуховым аппаратом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку по обращению осужденного о нарушении его социальных прав.



Осуждённый отбывает наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Бурятия. В октябре 2020 года по результатам медико-социальной экспертизы заявитель признан инвалидом 3 группы. Индивидуальной программой реабилитации инвалида ему предусмотрена выдача технических средств реабилитации – слухового аппарата и ушного вкладыша. Обращения осуждённого к администрации колонии о получении указанных средств результатов не дали.



Начальнику исправительного учреждения внесено представление, по итогам рассмотрения которого инвалид обеспечен техническими средствами реабилитации – слуховым аппаратом и ушным вкладышем, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

