Ранее мужчина убил её сына
57-летний житель Аларского района Иркутской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.
Уголовное дело находилось в производстве Заларинского МСО СУ СК России по Иркутской области.
Судом установлено, что в сентябре 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в жилом частном доме в деревне Киркей Аларского района в ходе ссоры с сестрой, нанёс ей множественные удары в область головы и тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение смерти племяннику - сыну погибшей.
- Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок один год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Приговор суда вступил в законную силу.
Житель Иркутской области до смерти избил сестру
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Ранее мужчина убил её сына
Движение трамваев было изменено
В рамках фестиваля состоятся танцевальные соревнования детей и взрослых
Первым станет Тапхарский веломарафон
Дневные температуры в некоторых районах будут до -2
Победителей наградят дипломами и ценными призами
В регионе пройдёт благотворительная акция в рамках проекта «Ночь музеев»
Декорациями спектаклей станет острог 17 века
Победителям предстоит сразиться за титул с представителями других регионов
В семье, кроме малышки, уже есть 5 дочерей
Время отправления и прибытия пригородных поездов на участке Слюдянка-1 – Выдрино поменяется 28 апреля
Подготовительные этапы проводились с начала этого года
В соревнованиях участвовали юноши 2008 года рождения
Принять участие в «Дыхании Байкала» приедут иностранные звёзды