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Житель Иркутской области до смерти избил сестру

Житель Иркутской области до смерти избил сестру
Общество,  Фото:pixabay.com.
Ранее мужчина убил её сына

57-летний житель Аларского района Иркутской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Уголовное дело находилось в производстве Заларинского МСО СУ СК России по Иркутской области.

Судом установлено, что в сентябре 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в жилом частном доме в деревне Киркей Аларского района в ходе ссоры с сестрой, нанёс ей множественные удары в область головы и тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение смерти племяннику - сыну погибшей.

- Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок один год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Приговор суда вступил в законную силу.
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