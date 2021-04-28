Житель Иркутской области до смерти избил сестру

Ранее мужчина убил её сына



57-летний житель Аларского района Иркутской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.



Уголовное дело находилось в производстве Заларинского МСО СУ СК России по Иркутской области.



Судом установлено, что в сентябре 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в жилом частном доме в деревне Киркей Аларского района в ходе ссоры с сестрой, нанёс ей множественные удары в область головы и тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение смерти племяннику - сыну погибшей.



- Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок один год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Приговор суда вступил в законную силу.

