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В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи

В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Движение трамваев было изменено

27 апреля в Улан-Удэ было закрыто движение трамваев маршрутов под номерами 1, 2 в сторону конечной станции «Шишковка» и обратно.

Это произошло из-за технической неисправности вагона № 6, следовавшего на конечную остановку «Шишковка» по маршруту № 2 на повороте ул. Юного Коммунара, ул. Чертенкова в 15:05.

Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 15:50 движение восстановлено по нормальной схеме. Время простоя составило 45 минут, сообщается в оперативной сводке по городу. 
трамвай
 
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