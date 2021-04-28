Движение трамваев было изменено
27 апреля в Улан-Удэ было закрыто движение трамваев маршрутов под номерами 1, 2 в сторону конечной станции «Шишковка» и обратно.
Это произошло из-за технической неисправности вагона № 6, следовавшего на конечную остановку «Шишковка» по маршруту № 2 на повороте ул. Юного Коммунара, ул. Чертенкова в 15:05.
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 15:50 движение восстановлено по нормальной схеме. Время простоя составило 45 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Ранее мужчина убил её сына
Движение трамваев было изменено
В рамках фестиваля состоятся танцевальные соревнования детей и взрослых
Первым станет Тапхарский веломарафон
Дневные температуры в некоторых районах будут до -2
Победителей наградят дипломами и ценными призами
В регионе пройдёт благотворительная акция в рамках проекта «Ночь музеев»
Декорациями спектаклей станет острог 17 века
Победителям предстоит сразиться за титул с представителями других регионов
В семье, кроме малышки, уже есть 5 дочерей
Время отправления и прибытия пригородных поездов на участке Слюдянка-1 – Выдрино поменяется 28 апреля
Подготовительные этапы проводились с начала этого года
В соревнованиях участвовали юноши 2008 года рождения
Принять участие в «Дыхании Байкала» приедут иностранные звёзды