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На севере Бурятии открыли ПЦР-лабораторию

На севере Бурятии открыли ПЦР-лабораторию
Общество,  Фото:предоставлено минздравом Бурятии
Было затрачено более 5 млн рублей

27 апреля в Нижнеангарской центральной районной больнице в Северо-Байкальском районе Бурятии открыли ПЦР-лабораторию. В лаборатории планируют проводить до 100 анализов в смену, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

- Для реализации данного проекта были выделены из федерального и республиканского бюджетов свыше 5 млн. рублей, на закупку лабораторного оборудования и расходных материалов. Также произведён капитальный ремонт помещений для организации ПЦР-лаборатории на сумму 1 474 460 рублей из федерального бюджета, выполнено зонирование, установлено 3 ламинарных шкафа, отдельно установлен автоклав. Получено сан-эпид заключение на 3-4 группу патогенности, - сообщил главный врач Нижнеангарской больницы Тумэн Санданов.

Планируется работа одного врача и одного лаборанта, мощность составит 96 мазков в смену. В дальнейшем планируется выявлять гепатиты, ВИЧ, урогенитальные и другие инфекции.

По данным оперштаба на 27 апреля, в лабораториях пяти государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии», а также одной частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 450 человек, с нарастающим итогом – 943 775 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.

Всего в Бурятии зарегистрирован 37 091 лабораторно подтверждённых случай заражения COVID-19 с начала пандемии.


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