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Иркутск примет фестиваль восточных танцев

Иркутск примет фестиваль восточных танцев
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках фестиваля состоятся танцевальные соревнования детей и взрослых

В Иркутске с 1 по 3 мая пройдёт VII межрегиональный фестиваль по восточным танцам «Кубок Прибайкалья 2021». Мероприятие состоится в спортивном комплексе «Байкал-Арена».

В рамках фестиваля будет проведён конкурс по восточным танцам в номинациях: «Все соло дети» (5-12 лет), «Все соло юниоры» (13-15 лет), «Все соло молодёжь» (16-17 лет», «Соло Королева дети» (до 17 лет), «Дуэт, трио, группа дети» (до 17 лет), «Все соло взрослые» (с 18 лет), «Соло Профи» (с 18 лет), «Соло Королева взрослые» (с 18 лет), «Дуэт, трио, группа взрослые» (с 18 лет). 1 мая будут соревноваться дети, 2 мая – взрослые. Кроме этого, 3 мая пройдут мастер-классы.

Как сообщают организаторы, целями фестиваля станут популяризация и пропаганда восточного танца, повышение мастерства исполнителей, а также обмен опытом между школами и педагогами.

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Иркутск восточные танцы фестиваль конкурс
 
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