В Бурятии местами снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Дневные температуры в некоторых районах будут до -2



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 апреля по юго-западным, южным районам республики местами небольшие осадки в виде мокрого снега, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах ночью по северным районам, днём по южной половине до 16 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, днём +5,+10, местами от +3,-2.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +5,+7.

