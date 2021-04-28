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В Бурятии местами снег

В Бурятии местами снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Дневные температуры в некоторых районах будут до -2

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 апреля по юго-западным, южным районам республики местами небольшие осадки в виде мокрого снега, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах ночью по северным районам, днём по южной половине до 16 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, днём +5,+10, местами от +3,-2.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +5,+7.
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