В Улан-Удэ начали строить новый детский сад

Детский сад будет построен по типовому проекту



В столице Бурятии началось строительство детского сада на улице Лермонтова. На месте будущего садика приступили к монтажу фундамента, сообщили в пресс-службе мэрии.



Сейчас на объекте ведутся земляные работы, подготовлена бетонная подушка и устанавливаются фундаментные блоки под фундамент. Все работы идут по графику. Детский сад строит подрядная организация «РостИнвестСтрой».



- За полтора месяца строители разработали котлован, смонтировали фундаменты на трёх блок-секциях. Сейчас строители перекрывают фундамент. Потом они приступят к кладке стен, - рассказал инженер технического надзора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Андрей Казаков.



По его словам, рабочей силы хватает – на стройке работает 60 человек и восемь единиц тяжелой техники: автокран, два эскаватора, три самосвала, бетоновоз и автопогрузчик.



Детский сад будет построен по типовому проекту. В 2014 году был построен садик в микрорайоне Исток – его проект был признан экономически эффективным и применяется на других площадках.



Учреждение рассчитано на 280 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста по 20 воспитанников в одной группе.



В детском садике будут раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санузел, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.



Кроме этого в апреле в городе началось строительство детского сада на улице Конечная, продолжается возведение садиков в микрорайоне Забайкальский, на станции Дивизионная и на улице Боевая.

