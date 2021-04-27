Детский сад будет построен по типовому проекту
В столице Бурятии началось строительство детского сада на улице Лермонтова. На месте будущего садика приступили к монтажу фундамента, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас на объекте ведутся земляные работы, подготовлена бетонная подушка и устанавливаются фундаментные блоки под фундамент. Все работы идут по графику. Детский сад строит подрядная организация «РостИнвестСтрой».
- За полтора месяца строители разработали котлован, смонтировали фундаменты на трёх блок-секциях. Сейчас строители перекрывают фундамент. Потом они приступят к кладке стен, - рассказал инженер технического надзора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Андрей Казаков.
По его словам, рабочей силы хватает – на стройке работает 60 человек и восемь единиц тяжелой техники: автокран, два эскаватора, три самосвала, бетоновоз и автопогрузчик.
Детский сад будет построен по типовому проекту. В 2014 году был построен садик в микрорайоне Исток – его проект был признан экономически эффективным и применяется на других площадках.
Учреждение рассчитано на 280 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста по 20 воспитанников в одной группе.
В детском садике будут раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санузел, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.
Кроме этого в апреле в городе началось строительство детского сада на улице Конечная, продолжается возведение садиков в микрорайоне Забайкальский, на станции Дивизионная и на улице Боевая.
В Улан-Удэ начали строить новый детский сад
Общество, Фото:
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