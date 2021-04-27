 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Улан-Удэ начали строить новый детский сад

В Улан-Удэ начали строить новый детский сад
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Детский сад будет построен по типовому проекту

В столице Бурятии началось строительство детского сада на улице Лермонтова. На месте будущего садика приступили к монтажу фундамента, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас на объекте ведутся земляные работы, подготовлена бетонная подушка и устанавливаются фундаментные блоки под фундамент. Все работы идут по графику. Детский сад строит подрядная организация «РостИнвестСтрой».

- За полтора месяца строители разработали котлован, смонтировали фундаменты на трёх блок-секциях. Сейчас строители перекрывают фундамент. Потом они приступят к кладке стен, - рассказал инженер технического надзора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Андрей Казаков.

По его словам, рабочей силы хватает – на стройке работает 60 человек и восемь единиц тяжелой техники: автокран, два эскаватора, три самосвала, бетоновоз и автопогрузчик.

Детский сад будет построен по типовому проекту. В 2014 году был построен садик в микрорайоне Исток – его проект был признан экономически эффективным и применяется на других площадках.

Учреждение рассчитано на 280 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста по 20 воспитанников в одной группе.

В детском садике будут раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санузел, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.

Кроме этого в апреле в городе началось строительство детского сада на улице Конечная, продолжается возведение садиков в микрорайоне Забайкальский, на станции Дивизионная и на улице Боевая.
детские сады
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ отменили штраф в 250 тысяч пенсионерке-активистке
В Улан-Удэ отменили штраф в 250 тысяч пенсионерке-активистке
Общество, 27.04.2021
Наталью Филонову оправдали за участие в несанкционированном митинге
В Улан-Удэ начали строить новый детский сад
В Улан-Удэ начали строить новый детский сад
Общество, 27.04.2021
Детский сад будет построен по типовому проекту
Замужние женщины в Бурятии блеснут талантами
Замужние женщины в Бурятии блеснут талантами
Общество, 27.04.2021
Участницы конкурса «Миссис Бурятия 2021» приближаются к финалу
В Забайкалье рассказали, от чего жители умирали в годы войны
В Забайкалье рассказали, от чего жители умирали в годы войны
Общество, 27.04.2021
С 1941 года стало уменьшаться количество рождённых детей
Бурятия поднялась в рейтинге качества жизни
Бурятия поднялась в рейтинге качества жизни
Общество, 27.04.2021
Рейтинг качества жизни в регионах составлен по десяти показателям
В Бурятии дали обещания по Клюевке, где негде хоронить умерших
В Бурятии дали обещания по Клюевке, где негде хоронить умерших
Общество, 27.04.2021
Жители села Клюевка на Байкале уже давно нуждаются в новом кладбище
В Бурятии ловят любителей тонированных машин
В Бурятии ловят любителей тонированных машин
Общество, 27.04.2021
На дорогах Бурятии идёт операция «Тонировка»
В Бурятии заработают электросирены
В Бурятии заработают электросирены
Общество, 27.04.2021
Завтра в Бурятии пройдёт проверка системы оповещения
В Улан-Удэ осуждённые женщины соревновались в армрестлинге
В Улан-Удэ осуждённые женщины соревновались в армрестлинге
Общество, 27.04.2021
Чемпионат состоялся в исправительной колонии № 7
В Бурятии не могут решить вопросом с аварийным домом ветерана
В Бурятии не могут решить вопросом с аварийным домом ветерана
Общество, 27.04.2021
На сессии Хурала сегодня прозвучали обвинения в адрес сельских властей
Боксёр из Бурятии с победы стартовал на молодёжном чемпионате России
Боксёр из Бурятии с победы стартовал на молодёжном чемпионате России
Общество, 27.04.2021
Победители получат не только титул чемпиона, но и автомобили
Мэдэгма Доржиева не решилась на спуск с горы в купальнике
Мэдэгма Доржиева не решилась на спуск с горы в купальнике
Общество, 27.04.2021
На горнолыжном курорте «Гора Соболиная» прошёл спуск в купальниках
За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 27 человек
За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 27 человек
Общество, 27.04.2021
Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на спад
В Чите установили личность грабителя по сказанной им фразе
В Чите установили личность грабителя по сказанной им фразе
Общество, 27.04.2021
Бездомный мужчина ограбил родственников 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^