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В Усть-Ордынском округе долгожительницу поздравили с 90-летием

В Усть-Ордынском округе долгожительницу поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Жительница Аларского района отметила свой юбилей

22 апреля в Усть-Ордынском Бурятском округе отметила свой 90-летний юбилей Евдокия Григорьевна Якубенко. С этой замечательной датой юбиляра приехали поздравить представители администрации муниципального образования «Забитуй», совета ветеранов, администрации Аларского района и комплексного центра Аларского района.

Родилась Евдокия Григорьевна в селе Андрюшино Куйтунского района в большой многодетной семье. У неё было нелёгкое детство. Со слезами на глазах Евдокия Григорьевна вспоминает, как голодали, собирали на полях колоски, мёрзлую картошку, просили милостыню, радовались каждой крошке хлеба. Учиться не пришлось, надо было с малых лет работать, чтобы прокормиться.

В 1950 году познакомилась со своим мужем Николаем Григорьевичем и переехала к нему в деревню Бурук Куйтунского района. Всю жизнь они проработали в колхозе: Николай Григорьевич скотником, а Евдокия Григорьевна разнорабочей. Жили дружно, держали большое хозяйство, надо было растить и поднимать пятерых детей. Когда дети пошли в школу, Евдокия Григорьевна училась с ними читать. Украдкой, когда все спали, она читала книги, а ещё любила вышивать, вязать и прясть пряжу. Евдокия Григорьевна и Николай Григорьевич прожили вместе 60 счастливых лет. После его смерти в 2011 году Евдокия Григорьевна переехала в посёлок Забитуй.

Евдокия Григорьевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «Ветеран Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», «Материнская слава», юбилейными в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ Аларский район Иркутская область долгожитель юбилей
 
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