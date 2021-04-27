 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Бурятии анимируют героев Советского Союза

В Бурятии анимируют героев Советского Союза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Туристский информационный центр «Байкал» запустил акцию ко Дню Победы

В Бурятии запущен проект «Победа». На тематических открытках, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, художник и режиссёр Солбон Лыгденов изобразил графическую реконструкцию подвигов Героев Советского Союза – уроженцев республики и тех, кто был призван в ряды Красной Армии из Бурятии.

- Тематические открытки о подвигах наших героев ещё в прошлом году подготовил наш друг - режиссёр, сценарист, художник Солбон Лыгденов. В этом году с помощью нейросетей технологии CGI мы оживили тех, кто в те страшные годы, защищал нашу Родину. Ежедневно до 9 мая мы будем размещать ожившие открытки в наших сториз. А 8 мая мы проведём QR-квест по маршруту Памяти, - отмечают специалисты туристского информационного центра центра «Байкал».

На открытках можно увидеть таких героев войны как Балдынова Илью Васильевича, Клыпина Николая Ефимовича, Борсоева Владимира Бузинаевича, Жанаева Дарму Жанаевича, Михалёва Василия Павловича, Орешкова Сергея Николаевича, Оцимика Константина Владимировича, Сенчихина Прокопия Фёдоровича, Тулаева Жамбыла Ешеевича, Чертенкова Ивана Матвеевича и многих других. На сайте туристского центра доступна полная версия открыток с подробным описанием героев и их подвигов.

Анимированные открытки оживших портретов всех героев будут доступны в инстаграме туристского центра 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Бурятия открытка Герои Советского Союза День Победы акция туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии анимируют героев Советского Союза
В Бурятии анимируют героев Советского Союза
Общество, 27.04.2021
Туристский информационный центр «Байкал» запустил акцию ко Дню Победы
Хоккеисты Бурятии примут участие в турнире Иркутской области
Хоккеисты Бурятии примут участие в турнире Иркутской области
Общество, 27.04.2021
Открытые соревнования по хоккею с шайбой пройдут в Иркутске и Ангарске
В Улан-Удэ завершился фестиваль «На крыльях таланта»
В Улан-Удэ завершился фестиваль «На крыльях таланта»
Общество, 27.04.2021
В конкурсной программе приняли участие артисты и ансамбли из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области
В Усть-Ордынском округе долгожительницу поздравили с 90-летием
В Усть-Ордынском округе долгожительницу поздравили с 90-летием
Общество, 27.04.2021
Жительница Аларского района отметила свой юбилей
Тайбоксёр из Бурятии прошёл в полуфинал чемпионата России
Тайбоксёр из Бурятии прошёл в полуфинал чемпионата России
Общество, 27.04.2021
Три спортсмена сборной республики уступили своим соперникам
На севере Бурятии открыли ПЦР-лабораторию
На севере Бурятии открыли ПЦР-лабораторию
Общество, 27.04.2021
Было затрачено более 5 млн рублей
Жители Бурятии на субботнике построили туалет
Жители Бурятии на субботнике построили туалет
Общество, 27.04.2021
Также сельчане убрались на кладбищах
В Бурятии клещи покусали 86 человек
В Бурятии клещи покусали 86 человек
Общество, 27.04.2021
Среди обратившихся по поводу укусов клещей 34 ребёнка
В Забайкалье за сутки выявили 27 больных COVID-19
В Забайкалье за сутки выявили 27 больных COVID-19
Общество, 27.04.2021
За сутки выздоровели 56 забайкальцев
В Улан-Удэ возродят вытрезвитель
В Улан-Удэ возродят вытрезвитель
Общество, 27.04.2021
За нахождение в вытрезвителе плату брать не будут
В Улан-Удэ отменили штраф в 250 тысяч пенсионерке-активистке
В Улан-Удэ отменили штраф в 250 тысяч пенсионерке-активистке
Общество, 27.04.2021
Наталью Филонову оправдали за участие в несанкционированном митинге
В Улан-Удэ начали строить новый детский сад
В Улан-Удэ начали строить новый детский сад
Общество, 27.04.2021
Детский сад будет построен по типовому проекту
Замужние женщины в Бурятии блеснут талантами
Замужние женщины в Бурятии блеснут талантами
Общество, 27.04.2021
Участницы конкурса «Миссис Бурятия 2021» приближаются к финалу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^