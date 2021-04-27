Туристский информационный центр «Байкал» запустил акцию ко Дню Победы
В Бурятии запущен проект «Победа». На тематических открытках, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, художник и режиссёр Солбон Лыгденов изобразил графическую реконструкцию подвигов Героев Советского Союза – уроженцев республики и тех, кто был призван в ряды Красной Армии из Бурятии.
- Тематические открытки о подвигах наших героев ещё в прошлом году подготовил наш друг - режиссёр, сценарист, художник Солбон Лыгденов. В этом году с помощью нейросетей технологии CGI мы оживили тех, кто в те страшные годы, защищал нашу Родину. Ежедневно до 9 мая мы будем размещать ожившие открытки в наших сториз. А 8 мая мы проведём QR-квест по маршруту Памяти, - отмечают специалисты туристского информационного центра центра «Байкал».
На открытках можно увидеть таких героев войны как Балдынова Илью Васильевича, Клыпина Николая Ефимовича, Борсоева Владимира Бузинаевича, Жанаева Дарму Жанаевича, Михалёва Василия Павловича, Орешкова Сергея Николаевича, Оцимика Константина Владимировича, Сенчихина Прокопия Фёдоровича, Тулаева Жамбыла Ешеевича, Чертенкова Ивана Матвеевича и многих других. На сайте туристского центра доступна полная версия открыток с подробным описанием героев и их подвигов.
Анимированные открытки оживших портретов всех героев будут доступны в инстаграме туристского центра 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
В Бурятии анимируют героев Советского Союза
Общество, Фото:
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