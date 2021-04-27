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В Бурятии выберут юных победителей конкурса видеороликов

В Бурятии выберут юных победителей конкурса видеороликов
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 23 мая

В Бурятии открылся приём заявок на дистанционный детский и молодёжный конкурс видеороликов «Первый кадр». Участвовать приглашаются детские, юношеские, молодёжные любительские коллективы, киностудии, видеостудии и отдельные авторы (учащиеся общеобразовательный учреждений, учреждений дополнительного образования, студенты начального, среднего и высшего профессионального образования). Возраст участников должен составлять от 6 до 30 лет. Конкурс посвящён Году науки и технологий и 355-летию Улан-Удэ.

Работы принимаются до 23 мая в номинациях: «Игровое кино», «Мультипликационный фильм», «Информационный сюжет» (о городе Улан-Удэ), «Научно-популярный контент» (о науке, технике и промышленности), «Социальный ролик». Заявки и ссылки на видеоролики отправляются на электронную почту academia_tv@mail.ru.

С 24 по 30 мая пройдёт онлайн-голосование на приз зрительских симпатий. Подведение итогов конкурса состоится 1 июня в очном формате. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс видео дети молодежь кинематограф
 
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