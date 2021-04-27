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В Улан-Удэ завершился фестиваль «На крыльях таланта»

В Улан-Удэ завершился фестиваль «На крыльях таланта»
Общество,  Фото:ДШИ №9
В конкурсной программе приняли участие артисты и ансамбли из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области

В столице Бурятии подошёл к завершению конкурс-фестиваль в рамках проекта «На крыльях таланта». С 22 по 25 апреля в концертно-театральном центре «Феникс» прошли просмотры конкурсных номинаций в направлениях: эстрадный, народный и академический вокал; хоровое пение; театральный, оригинальный и инструментальный жанр, художественное слово; хореография и театр мод.

В фестивале приняли участие конкурсанты из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Как сообщают организаторы, по итогам четырёх дней конкурса гран-при получили:

«Народный стилизованный вокал»
- Ансамбль русской песни «Русичи», Дом культуры Кабанского района, с. Кабанск, Бурятия, руководитель Позднякова Анастасия, хореограф Золотарёв Максим.

«Народный вокал»
- Детский фольклорный образцовый ансамбль «Дигамор», Красночикойская детская школа искусств, с. Красный Чикой, Забайкальский край, руководитель Кривоногова Наталья, концертмейстер Бердников Анатолий, Винделович Дмитрий.

«Эстрадный вокал»
- Зарыпова Динара, Колледж искусств имени П.И. Чайковского, г. Улан-Удэ, Бурятия, руководитель Кириллова Екатерина.

«Саксофон»
- Образцовый ансамбль саксофонистов «Экспромт Плюс», Музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева, г. Улан-Удэ, Бурятия, руководитель Шайдуров Александр.

«Домра»
- Ротенкова Вера, Заиграевская ДШИ, п. Заиграево, Бурятия, руководитель Ефимова Юлия, концертмейстер Вершинина Татьяна.

«Фортепиано»
- Дуэт Калмынина Виктория и Латынцева Мария, п. Селенгинск, Бурятия, руководитель Полякова Ирина.

«Ятага»
- Урбадаева Дари, ДШИ №7, г. Улан-Удэ, Бурятия, руководитель Будаева Арюна, концертмейстер Лиханова Маргарита.

«Классический танец»
- Центр танца «АРТиШОК», г. Иркутск, Иркутская область, руководитель Чарушина Елена Николаевна, Долгополова Анастасия, хореограф Долгополова Анастасия, постановщик Чарушина Елена.

«Эстрадный танец»
- Образцовый ансамбль танца «Кирилловцы», г. Чита, Забайкальский край, хореограф Кириллов Артём, Кириллова Мария, постановщик Кириллов Артём.

«Стилизованный танец»
- Народный ансамбль танца «Багульник», КСК «Бурятмяспром», г. Улан-Удэ, Бурятия, руководитель Патрахина Татьяна, хореограф Куликова Виктория, Скосырская Надежда, постановщик Сахина Любовь.

«Народный танец»
- Образцовый хореографический ансамбль «Овация», ДШИ №9, г. Улан-Удэ, Бурятия, руководитель Рассказова Татьяна, Телешова Анна, хореограф Попова Екатерина, постановщик Попова Татьяна;
- Детский ансамбль «Уян Бэлиг», Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал», г. Улан-Удэ, Бурятия, руководитель Евгения Лии, постановщики Дандар Бадлуев и Ирина Баторова;
- Народный ансамбль песни и танца «Раздолье», Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ, Бурятия, руководитель Давыдова Татьяна, Анастасия Черных, Валерия Туробова, хореограф Давыдова Татьяна, постановщик Давыдова Татьяна;
- Народный ансамбль танца «Ликование» - западная группа, Колледж искусств имени П.И. Чайковского, г. Улан-Удэ, Бурятия, руководитель Давыдова Татьяна, хореограф Давыдова Татьяна, постановщик Давыдова Татьяна.
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