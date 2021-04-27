 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 апреля

26 апреля

Популярное

Бурятия поднялась в рейтинге качества жизни

Бурятия поднялась в рейтинге качества жизни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейтинг качества жизни в регионах составлен по десяти показателям

Бурятия поднялась в рейтинге качества жизни. Республика с 77 места в 2020 году поднялась на 72 место из 85 субъектов Российской Федерации.

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК подготовило обновлённый рейтинг российских регионов за 2020 год по качеству жизни населения. Впервые этот рейтинг был опубликован в прошлом году уже после первой волны пандемии COVID-19 в России, однако ещё не успел отразить её эффекты. Новый рейтинг позволяет оценить проявления коронакризиса на региональном уровне.

Индекс описывает качество жизни в регионах на основе оценки благосостояния жителей и окружающей обстановки, включая обустроенность социальной сферы — всего таких показателей десять.

Оборот розничной торговли на душу населения в Бурятии равен 4 баллам; соотношение средней зарплаты и стоимости «квадратного метра» жилья – 2,7; соотношение просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физлицам, и средней заработной платы – 3,4; число занятых, имеющих официальные трудовые доходы – 4,2; соотношение банковских депозитов на душу населения и средней заработной платы – 1,9; стоимость основных фондов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта на душу населения – 2,3; соотношение общей площади жилого фонда и численности населения – 1,9; соотношение численности школьников и педагогов – 1,2; соотношение численности жителей и численности медиков – 4,0; природно-климатические условия – 4,0.

Наибольший подъем в индексе продемонстрировала Карелия — сразу на девять ступеней. Республика перескочила на 53-е место с 62-го благодаря повышению доступности жилья, росту депозитов населения и основных фондов соцсферы. Прогресс в этих показателях для Карелии компенсировал ожидаемое падение в рознице и рост просроченной задолженности. Почти также, как и Бурятия, шесть позиций вверх в рейтинге 2021 года поднялась Магаданская область.

Положение 29 регионов на шкале не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение отмечается в Севастополе – на 14 позиций, на семь позиций опустились Чувашия и Удмуртия.

Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург. На втором месте Москва, затем Белгородская, Московская и Воронежская области.
рейтинг качество жизни
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия поднялась в рейтинге качества жизни
Бурятия поднялась в рейтинге качества жизни
Общество, 27.04.2021
Рейтинг качества жизни в регионах составлен по десяти показателям
В Бурятии дали обещания по Клюевке, где негде хоронить умерших
В Бурятии дали обещания по Клюевке, где негде хоронить умерших
Общество, 27.04.2021
Жители села Клюевка на Байкале уже давно нуждаются в новом кладбище
В Бурятии ловят любителей тонированных машин
В Бурятии ловят любителей тонированных машин
Общество, 27.04.2021
На дорогах Бурятии идёт операция «Тонировка»
В Бурятии заработают электросирены
В Бурятии заработают электросирены
Общество, 27.04.2021
Завтра в Бурятии пройдёт проверка системы оповещения
В Улан-Удэ осуждённые женщины соревновались в армрестлинге
В Улан-Удэ осуждённые женщины соревновались в армрестлинге
Общество, 27.04.2021
Чемпионат состоялся в исправительной колонии № 7
В Бурятии не могут решить вопросом с аварийным домом ветерана
В Бурятии не могут решить вопросом с аварийным домом ветерана
Общество, 27.04.2021
На сессии Хурала сегодня прозвучали обвинения в адрес сельских властей
Боксёр из Бурятии с победы стартовал на молодёжном чемпионате России
Боксёр из Бурятии с победы стартовал на молодёжном чемпионате России
Общество, 27.04.2021
Победители получат не только титул чемпиона, но и автомобили
Мэдэгма Доржиева не решилась на спуск с горы в купальнике
Мэдэгма Доржиева не решилась на спуск с горы в купальнике
Общество, 27.04.2021
На горнолыжном курорте «Гора Соболиная» прошёл спуск в купальниках
За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 27 человек
За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 27 человек
Общество, 27.04.2021
Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на спад
В Чите установили личность грабителя по сказанной им фразе
В Чите установили личность грабителя по сказанной им фразе
Общество, 27.04.2021
Бездомный мужчина ограбил родственников 
Забайкалец угнал и случайно сжёг иномарку коллеги
Забайкалец угнал и случайно сжёг иномарку коллеги
Общество, 27.04.2021
Он угнал машину, чтобы покататься по посёлку
В Улан-Удэ требуют ответа по страшной экологической проблеме
В Улан-Удэ требуют ответа по страшной экологической проблеме
Общество, 27.04.2021
На берегу Селенги стоит устойчивый запах нефтепродуктов
Росгвардейцы Бурятии выиграли всероссийские соревнования по стрельбе
Росгвардейцы Бурятии выиграли всероссийские соревнования по стрельбе
Общество, 27.04.2021
В соревнованиях участвовали более сотни человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^