Бурятия поднялась в рейтинге качества жизни

Рейтинг качества жизни в регионах составлен по десяти показателям



Бурятия поднялась в рейтинге качества жизни. Республика с 77 места в 2020 году поднялась на 72 место из 85 субъектов Российской Федерации.



Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК подготовило обновлённый рейтинг российских регионов за 2020 год по качеству жизни населения. Впервые этот рейтинг был опубликован в прошлом году уже после первой волны пандемии COVID-19 в России, однако ещё не успел отразить её эффекты. Новый рейтинг позволяет оценить проявления коронакризиса на региональном уровне.



Индекс описывает качество жизни в регионах на основе оценки благосостояния жителей и окружающей обстановки, включая обустроенность социальной сферы — всего таких показателей десять.



Оборот розничной торговли на душу населения в Бурятии равен 4 баллам; соотношение средней зарплаты и стоимости «квадратного метра» жилья – 2,7; соотношение просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физлицам, и средней заработной платы – 3,4; число занятых, имеющих официальные трудовые доходы – 4,2; соотношение банковских депозитов на душу населения и средней заработной платы – 1,9; стоимость основных фондов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта на душу населения – 2,3; соотношение общей площади жилого фонда и численности населения – 1,9; соотношение численности школьников и педагогов – 1,2; соотношение численности жителей и численности медиков – 4,0; природно-климатические условия – 4,0.



Наибольший подъем в индексе продемонстрировала Карелия — сразу на девять ступеней. Республика перескочила на 53-е место с 62-го благодаря повышению доступности жилья, росту депозитов населения и основных фондов соцсферы. Прогресс в этих показателях для Карелии компенсировал ожидаемое падение в рознице и рост просроченной задолженности. Почти также, как и Бурятия, шесть позиций вверх в рейтинге 2021 года поднялась Магаданская область.



Положение 29 регионов на шкале не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение отмечается в Севастополе – на 14 позиций, на семь позиций опустились Чувашия и Удмуртия.



Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург. На втором месте Москва, затем Белгородская, Московская и Воронежская области.

