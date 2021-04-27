Полиция проведёт операцию «Бомж»
В Бурятии стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж».
- Операция направлена на своевременную постановку лиц без определённого места жительства на централизованный учёт, а также предупреждение правонарушений и преступлений со стороны указанной категории граждан и в отношении них, - сообщили в МВД по Бурятии.
В рамках мероприятия полицейские проверят свалки, теплотрассы, чердаки и подвалы, пункты приёма металла и стеклотары, гурты, а также иные места концентрации бездомных.
Лица без определённого места жительства будут проверены по оперативно-справочным и розыскным учётам.
Операция продлится до 30 апреля.
В Бурятии полицейские проверят места, где живут бомжи
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