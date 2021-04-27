В Иркутске пройдёт фестиваль оперной музыки

Принять участие в «Дыхании Байкала» приедут иностранные звёзды
В десятый раз Иркутск будет встречать оперных певцов - участников фестиваля «Дыхание Байкала». X юбилейный международный фестиваль оперной музыки пройдёт в Иркутской филармонии с 26 по 30 мая.
В этом году совместно с губернаторским симфоническим оркестром Иркутской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша выступят оперная звезда Стелла Григорян (меццо-сопрано, Вена, Австрия), уже полюбившийся иркутской публике Желько Андрич (баритон, Белград, Сербия), солисты Мариинского театра Савва Хастаев (тенор, Санкт-Петербург) и Аюна Базаргуруева (сопрано, Санкт-Петербург), выпускник центра оперного пения Галины Вишневской Далай Жаргалов (баритон, Москва), оперная прима Ольга Жигмитова (меццо-сопрано, Улан-Удэ), а также солисты Иркутской филармонии Мария Князева (сопрано), Дарья Старцева (сопрано) и Денис Ветров (тенор).
Четыре дня фестиваля обещают насыщенную и разнообразную программу. 26 мая фестиваль откроется гала-концертом, на котором будут исполнены арии из опер и вокальные произведения П.И. Чайковского, Р. Вагнера, В.А. Моцарта. Продолжит международный фестиваль вечер камерной музыки. 27 мая в сопровождении фортепиано прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов. 29 мая в стенах филармонии состоится исполнение оперы. Дж. Верди «Травиата». В концерте также примет участие камерный хор губернаторского симфонического оркестра под руководством Елены Бояркиной. Завершится «Дыхание Байкала» 30 мая. На гала-концерте солисты и губернаторский симфонический оркестр под управлением Илмара Лапиньша исполнят арии и ансамбли из опер А.П. Бородина, П.И. Чайковского, Р. Леонкавалло, Г. Доницетти, Дж. Верди, Дж. Пуччини и других авторов, а также сербские и бурятские песни.
Напомним, что в 2020 году юбилейные мероприятия фестиваля не состоялись из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусной пандемией. Об этом сообщает Иркутская областная филармония.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске пройдёт фестиваль оперной музыки
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