В Бурятии заработают электросирены

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Завтра в Бурятии пройдёт проверка системы оповещения



28 апреля в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 10:15 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».



Речевой сигнал повторяется три раза.



Специалисты республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Бурятии с просьбой соблюдать спокойствие. Подобная проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.

