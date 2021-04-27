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В Бурятии заработают электросирены

В Бурятии заработают электросирены
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Завтра в Бурятии пройдёт проверка системы оповещения

28 апреля в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 10:15 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».

Речевой сигнал повторяется три раза.

Специалисты республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Бурятии с просьбой соблюдать спокойствие. Подобная проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.
сирены
 
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