Завтра в Бурятии пройдёт проверка системы оповещения
28 апреля в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 10:15 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».
Речевой сигнал повторяется три раза.
Специалисты республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Бурятии с просьбой соблюдать спокойствие. Подобная проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.
В Бурятии заработают электросирены
Общество, Фото:
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