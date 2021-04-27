В Улан-Удэ осуждённые женщины соревновались в армрестлинге

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Чемпионат состоялся в исправительной колонии № 7



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся женский чемпионат среди осуждённых по армрестлингу.



Чемпионат прошел в два этапа. По результатам отборочного турнира из 30 женщин в финал прошли только 12 участниц. Финалистки продемонстрировали жюри не только силу, ловкость и выносливость, но и технику и сноровку.



Самой сильной оказалась представительница отряда № 1, сообщили в УФСИН по Бурятии.

