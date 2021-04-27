В столице Бурятии состоялось открытое интеллектуальное первенство, посвящённое празднованию Дня Победы
На прошлой неделе в Улан-Удэ прошло открытое первенство республиканской военно-интеллектуальной игры, посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и памяти Героя СССР генерал-майора И.В. Балдынова. Соревнования состоялись в очно-заочном формате. В игре приняли участие команды из образовательных учреждений города и Бурятии, в том числе из средних образовательных школ, юнармейцы, команда дома творчества Советского района, волонтёры-курсанты военно-патриотического клуба «Гюйс».
Торжественное открытие прошло в городском дворце детского (юношеского) творчества. Первенство состоит из пяти этапов: «России славные сыны», блиц-турнир «Даты и события Великой Отечественной войны», «Кроссворд», «Музыкальный конкурс», «Эрудит-лото».
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, результаты этапа следующие:
1 место – РКШИ «Спартанцы»;
2 место – РКШИ «Олимп»;
2 место – СОШ №42;
2 место – СОШ №7;
3 место – Гимназия №14;
3 место – СОШ №18;
3 место – СОШ №26;
3 место – СОШ №49.
Все команды получили грамоты, дипломы и сертификаты участников. Победителей наградили грамотами и подарочными картами.
В Улан-Удэ сыграли в военно-интеллектуальную игру
Общество, Фото:
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