В Улан-Удэ сыграли в военно-интеллектуальную игру

В столице Бурятии состоялось открытое интеллектуальное первенство, посвящённое празднованию Дня Победы



На прошлой неделе в Улан-Удэ прошло открытое первенство республиканской военно-интеллектуальной игры, посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и памяти Героя СССР генерал-майора И.В. Балдынова. Соревнования состоялись в очно-заочном формате. В игре приняли участие команды из образовательных учреждений города и Бурятии, в том числе из средних образовательных школ, юнармейцы, команда дома творчества Советского района, волонтёры-курсанты военно-патриотического клуба «Гюйс».



Торжественное открытие прошло в городском дворце детского (юношеского) творчества. Первенство состоит из пяти этапов: «России славные сыны», блиц-турнир «Даты и события Великой Отечественной войны», «Кроссворд», «Музыкальный конкурс», «Эрудит-лото».



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, результаты этапа следующие:

1 место – РКШИ «Спартанцы»;

2 место – РКШИ «Олимп»;

2 место – СОШ №42;

2 место – СОШ №7;

3 место – Гимназия №14;

3 место – СОШ №18;

3 место – СОШ №26;

3 место – СОШ №49.



Все команды получили грамоты, дипломы и сертификаты участников. Победителей наградили грамотами и подарочными картами.

