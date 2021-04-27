В семье, кроме малышки, уже есть 5 дочерей
Необычным именем Аятай назвали свою шестую дочь жители Дульдургинского района Агинского Бурятского округа Баир и Арюна. Аятай в переводе с арабского означает «подарок, дар».
- До рождения Аятай у супругов уже было пятеро девочек - Алина, Александра, Аюша, Цырена и Ирина. На регистрации рождения отец поделился, что хотелось сына, но он все равно рад дочери, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Напомним, что в первом квартале этого года одними из самых редких имён в Забайкалье стали Яромир и Гулчехра.
В Забайкалье родители назвали свою дочь необычным именем
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