В Забайкалье родители назвали свою дочь необычным именем

В семье, кроме малышки, уже есть 5 дочерей



Необычным именем Аятай назвали свою шестую дочь жители Дульдургинского района Агинского Бурятского округа Баир и Арюна. Аятай в переводе с арабского означает «подарок, дар».



- До рождения Аятай у супругов уже было пятеро девочек - Алина, Александра, Аюша, Цырена и Ирина. На регистрации рождения отец поделился, что хотелось сына, но он все равно рад дочери, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.



Напомним, что в первом квартале этого года одними из самых редких имён в Забайкалье стали Яромир и Гулчехра.

